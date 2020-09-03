基隆高中透過課程連結雞籠中元祭，推出美術老師村上英夫的故事指出，當年他參加第一屆「台灣美術展覽會」，以《基隆燃放水燈圖》為題，使用膠彩將93年前放水燈的盛況栩栩如生的刻畫在紙上，期盼學生能效仿村上英夫，成為具審美的現代公民。

基隆高中表示，村上英夫自東京美術學校畢業，1927 年以約聘的方式，在現今的基隆高中與基隆女中任教，同年，正好遇上第一屆「台灣美術展覽會」開辦，他開始積極的走訪大街小巷，尋找入畫的題材，找到放水燈儀式，並以心目中的理想風景呈現。

村上英夫的畫中有幾個雞籠中元祭的代表物，其中有人手持花燈、高舉旗幟，處處也都是「慶讚中元」的字眼，很明顯的是放水燈的隊伍，一旁有民眾呼朋引伴、湊熱鬧圍觀，建築裡的人們也紛紛開窗探頭，完美的呈現出93年前的中元祭也是一場盛會，肯定傳承166年的文化。

基隆高中校長鍾定先說，這次運用課程搭配雞籠中元祭活動，希望學生具備鑑賞力的初衷，透過課程與活動，能像村上英夫一樣洞察出生活中的美，且能用文字、口說或圖畫、甚至歌唱表達對美的感受，成為一個具審美的現代公民。

教育處日前表示，中元鬼節大遊行，對在地學童來說，等同於專屬基隆的萬聖節，教育處指出，學校透過觀看看畫作及聆聽中元祭的過往，除了激勵學生，也讓學生從文化歷史的角度再認識基隆中元祭，提升基隆學子對自己家鄉的關心與認同。

(中時 )