新北市加利科技公司遭查獲，8月時輸入337萬片陸製非醫用口罩混充「MIT」，老闆林明進晚間現身接受媒體訪問，再次大吐苦水，除指控有大型國家隊不按時交貨，增加產線壓力，更爆料，有混帳國家隊把品質不佳的口罩混入，「其他業者也這麼做」。

加利公司涉混充大陸安徽製口罩，配送至新北、宜蘭與台北市，食藥署與檢調今天下午至廠內調查，老闆林明進先透過電話喊冤，晚間9點多更走出工廠，並發出聲明，強調出貨給台灣通路商口罩都是台灣製造，醫療口罩皆通過國家標準CMS14774檢驗。

但被指控黑心廠商，林明進情緒激動說，為了承擔口罩量能，產線和員工疲於奔命，和政府關係好的口罩大廠卻可以不按時繳交，他們這些小廠，就要幫忙補足缺口，更爆不只自己進口大陸口罩，其他業者也這麼做，但是他不能透露有哪些。

林明進強調，引進的陸製「工業級」頂規口罩防護力達99％以上，比台灣醫用口罩95％標準還要高，」他呼籲食藥署應盡快公布口罩檢測成果，安定民心，引進大陸口罩是他不對，他敢用性命擔保口罩品質，說他黑心廠商他「無法接受！」最好把他踢出國家隊。

林明進也說，若民眾有退換貨需求，他一定負責到底，對於恐涉及藥事法和詐欺，他也向社會大眾道歉，若有錯他也會坦然面對，強調所有東西是半成品進入台灣，在工廠篩選、品管及檢測，他產品以公司聲譽做擔保，也請大家多多鼓勵口罩國家隊。

(中時 )