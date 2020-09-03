南投4歲女童埋屍案 引起公憤群眾包圍分局 23:252020/09/03 中時 林心柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投投4歲女童慘遭殺害，埋屍在南投縣名間鄉一處民宅旁菜園裡，這起事件經媒體曝光後，多位民眾不約而同的群聚南投警分局外。（林心柔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投投4歲女童慘遭殺害，埋屍在南投縣名間鄉一處民宅旁菜園裡，這起事件經媒體曝光後，多位民眾不約而同的群聚南投警分局外，想要表達對兇嫌的憤怒，但也隨即遭警方驅離。 3日下午5時，就有零星幾位民眾守在南投警分局外，到了6時許，分局外已聚集多位民眾，分局長潘金葉也隨即拿出大聲公，指示員警驅離民眾，並持大聲公說，警方會還給大家一個公道，請大家勿在此逗留，早點回家。 現場民眾並無太大的情緒波動，晚間7時許女童生母被移送地檢後，現場民眾也漸散去。 (中時 ) #民眾 #南投 #女童 #現場 #警分局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國中女失聯 4縣市警聯手追查 04:102020/09/01 社會新聞 樹林分局防範未然 守護校園安全 03:102020/09/01 寶島 喬債亮槍誤觸扳機 男自轟身亡 04:102020/09/01 地方新聞 三峽分局「護童專案」 師生、父母放心 03:102020/09/01 寶島 高雄14歲少女新竹竹東尋獲 保全界李宗瑞一併帶回調查 09:142020/09/01 社會 失聯高雄少女竹東尋獲 竟藏在4樓密室夾層 10:362020/09/01 社會 竹南分局員警關懷路旁休息老翁 16:372020/09/01 社會 風箏捲飛童 退役憲兵驚險搶救 04:102020/09/01 地方新聞 槍擊案重嫌 疑是BLM支持者 04:102020/09/01 國際大事 南港捷運站驚傳墜樓 中年男子倒血泊 已無呼吸心跳 14:552020/09/01 社會 社會熱門新聞 色男受邀綠島陪潛 一晚4次指侵正妹女團員 - 社會 南投女童被虐死埋八卦山 正義哥曝「恩主公顯靈申冤」 - 社會 高雄少女密室軟禁4天只吃1次速食 全靠零食果腹原因曝光 - 社會 「生命剩90天」被母趕出門 淪睡騎樓賣菜 男曝噴淚遭遇 - 社會 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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