南投投4歲女童慘遭殺害，埋屍在南投縣名間鄉一處民宅旁菜園裡，這起事件經媒體曝光後，多位民眾不約而同的群聚南投警分局外，想要表達對兇嫌的憤怒，但也隨即遭警方驅離。

3日下午5時，就有零星幾位民眾守在南投警分局外，到了6時許，分局外已聚集多位民眾，分局長潘金葉也隨即拿出大聲公，指示員警驅離民眾，並持大聲公說，警方會還給大家一個公道，請大家勿在此逗留，早點回家。

現場民眾並無太大的情緒波動，晚間7時許女童生母被移送地檢後，現場民眾也漸散去。

(中時 )