美國空軍2日試射了一枚「義勇兵-3型」（Minuteman III）陸基洲際彈道飛彈（ICBM）。美國防部1日甫發表《2020中國軍力報告》，而8月26日大陸曾向南海試射包括有「航母殺手』之稱的「東風-21型」反艦飛彈，此次美軍再度試射義勇兵-3型，頗有牽制陸方的味道。

2日凌晨，一枚無武裝的義勇兵-3型從加州范登堡空軍基地發射，越過太平洋飛行6759公里後，擊中位於馬紹爾群島共和國瓜加林環礁靶場的目標。義勇兵-3型是美國目前裝備的唯一陸基ICBM，它是美國「核三位一體」攻擊戰力的陸基打擊環節，可攜帶多達三個可以打擊獨立目標的不同彈頭。據稱美軍目前共擁有400多枚該型飛彈。

美空軍表示，此次試射不是針對任何「國際事件或緊張局勢」的回應，但又稱這次試射證明了ICBM系統的精準度和可靠度，為確保持續、安全、可靠及有效的核威懾提供了寶貴數據。在一個月前的8月4日，美空軍也曾試射了一枚義勇兵-3型。

8月26日，大陸火箭軍部隊先後向南海海域發射數枚中程彈道飛彈，包括有「航母殺手』之稱的東風-21型反艦飛彈，以展示其對美國的戰略威懾力。美國防部1日在《2020中國軍力報告》中指出，大陸正在追求陸海空「核三位一體」，估計10年內，大陸擁有的核彈頭數量將翻倍，從目前的200枚增長到400枚。

(中時 )