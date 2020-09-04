習近平3日出席中共中央、國務院、中央軍委在北京人民大會堂座談會，發表講話習近平3日出席中共中央、國務院、中央軍委在北京人民大會堂座談會，發表講話，國台辦主任劉結一（前排右三）等人在場聆聽。（新華社）

中共中央國務院中央軍委3日紀念抗戰勝利75周年，領導人習近平發表講話強調在新時代繼承和弘揚偉大抗戰精神，為實現中華民族偉大復興而奮鬥，同時提出提出「何人任何勢力企圖歪曲中國共產黨的歷史、醜化中國共產黨的性質和宗旨，中國人民都絕不答應！」等五個「絕不答應」。

習近平說，抗戰勝利75年來，中國發生了翻天覆地的變化。也清醒認識到，在前進道路上，仍然會面臨各種各樣的風險挑戰，會遇到各種各樣的荊棘坎坷。要弘揚偉大抗戰精神，以壓倒一切困難而不為困難所壓倒的決心和勇氣，敢於鬥爭，善於創造，鍥而不捨為實現中華民族偉大復興而奮鬥，直至取得最後的勝利。

習近平接著提出「五個絕不答應」，任何人任何勢力企圖歪曲中國共產黨的歷史、醜化中國共產黨的性質和宗旨，中國人民都絕不答應！

任何人任何勢力企圖歪曲和改變中國特色社會主義道路、否定和醜化中國人民建設社會主義的偉大成就，中國人民都絕不答應！

任何人任何勢力企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應！

任何人任何勢力企圖通過霸淩手段把他們的意志強加給中國、改變中國的前進方向、阻撓中國人民創造自己美好生活的努力，中國人民都絕不答應！

任何人任何勢力企圖破壞中國人民的和平生活和發展權利、破壞中國人民同其他國家人民的交流合作、破壞人類和平與發展的崇高事業，中國人民都絕不答應！

(中時 )