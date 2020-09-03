「紙風車368兒童藝術工程」因疫情關係停演半年後，終於將在5日巡迴到林邊國小演出《紙風車的魔法書》。（林邊圖書館提供／謝佳潾屏東傳真）

「紙風車368兒童藝術工程」因疫情關係停演半年後，終於將在5日巡迴到林邊國小演出《紙風車的魔法書》。（林邊圖書館提供／謝佳潾屏東傳真）

「紙風車368兒童藝術工程」因疫情關係停演半年後，終於將在5日巡迴到林邊國小演出《紙風車的魔法書》。（林邊圖書館提供／謝佳潾屏東傳真）

「紙風車368兒童藝術工程」因疫情關係停演半年後，終於將在5日巡迴到林邊國小演出《紙風車的魔法書》，此由紙風車劇團自創的「巫婆」品牌，不僅建構專屬兒童的全新魔法世界，還要帶領兒童進入巫婆的生活和互動。

紙風車指出，林邊國小場是由「嘉銘企業有限公司」贊助，嘉銘企業在家居、裝飾、燈飾上，不斷應用最新技術，運用綠能進入家居裝飾照明，而總經理夫人更為林邊國小校友，夫妻倆一直希望能讓表演走進鄉鎮、深入社區，讓各地的孩子都能有機會能欣賞到國家級的戲劇表演。

《紙風車的魔法書》是由紙風車最有經驗的巫婆「巫媽媽」做為整場演出串場人，跟小朋友說故事，而全劇是由《巫婆之舞》開啟華麗的開場，接著《兵馬俑狂想曲》帶大家看見身為歷史古蹟的兵馬俑也有濃濃的思鄉情緒，再來是小朋友最喜歡的《動物運動大賽》，有台灣黑熊、雲豹、台灣土狗、長頸鹿、河馬等。

而在開心的活動後，接著《招財貓的故事》讓小朋友體會故事精髓，主角因為失去貓進而發奮努力的故事。最後《神奇黑光劇》讓大小朋友在輕快具節奏性的音樂中，看見獨特的彩色螢光棒棒創造的神奇魔術，隨著不同的拼湊，滿足孩子天馬行空的想像。

紙風車提醒，為讓屏東縣的大小朋友都能體會藝術表演的驚奇與美好，又能不受疫情影響，紙風車邀請大家戴上口罩前往看戲，在9月5日晚上7點在屏東林邊國小，為孩子童年留下一個美好回憶。

(中時 )