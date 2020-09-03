民進黨政府近來因為美豬議題遭到各界輿論砲轟，但是有民進黨立委竟拿出馬英當年開放美牛的議題想做護航，對此，前高雄市新聞局長鄭照新在臉書上回擊，提出5點回嗆那些不知道馬英九時代與美國談判做出多少努力的人。

鄭照新在臉書上提出5點，分別是：

1、2012年7月美牛在立法院修法放寬容許量

2、2012年11月台赴美「免簽」

3、2013TIFA重啟談判，直至蔡政府時又中斷

4、2014自2000年後最高等級美官員訪台－環保署長吉娜麥卡錫

5、2016馬總統任內最後一次美國商會謝年飯，AIT時任處長梅建華直言，馬總統的貢獻，乃是證明美台關係與兩岸關係可以不是零和關係。

對此，鄭照新狠嗆那些想拿馬英九出來做「馬維拉」的人，表示民進黨如果要談「可以換到什麼」，請給民眾這些具體的方向，請給民意機關與人民一個討論與精緻化的機會，而不是一個空泛的「地位」而已！

而鄭照新提到，重點是應該要進入國會進行討論，而不是總統一紙行政命令就強行通關，當年馬英九推美牛、美豬時，就是因為有立法院民意機關的檢驗以及討論，才得出「內臟排除」以及「牛豬分離」這兩個可以被台灣民眾接受的結果。

(中時新聞網)