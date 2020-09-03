消暑退火的青草茶不適合虛寒體質的人、感冒時也不能喝桂圓紅棗茶，為什麼？還有哪些熱門茶飲你不能常常喝？國人注重養身，卻往往對於常喝的藥草、藥茶一知半解。

台北市立聯合醫院中醫院區中醫師黃裕昌指出，吃中藥、喝藥草茶都是為了平衡體內的氣血，體質偏寒涼的以溫補，身體燥熱的人則需要涼補，每個人適合不同的藥材，若尚未搞清楚自己的體質就亂補、或是天天吃補過頭，可能弄巧成拙。《康健》請教專家，整理出8種常見、且需要謹慎服用的中藥茶飲，告訴你誰不適合喝？適合飲用的人又該如何聰明喝？

【複方茶飲】

青草茶：虛寒體質不適宜

「醫生，我嘴破好久了，喝青草茶退火為何還是好不了？」台北市立聯合醫院中醫院區中醫師黃裕昌常遇到病人因「火氣大」而嘴破、長面皰，自行購買青草茶退火，卻仍反覆發作的情形。

黃裕昌解釋，熬夜或是工作太勞累，會產生嘴破、口乾舌燥、長面皰等虛火症狀，「虛火是假象，不代表身體屬於熱性體質，」治本的方法是改善生活習慣。

青草茶的確有清涼退火、解熱消炎的效果，一般常用的青草茶成分約有20多種，最常使用的藥材是鳳尾草、其次是車前草、薄荷及咸豐草等。

性偏寒涼的青草茶不適合手腳冰冷、體質虛寒體質的人。腎臟功能不好的人也不宜多喝，青草茶含利尿成分，鉀離子含量也高，喝太多會增加腎臟負擔。

※聰明服用：適合的人一週2～3次就好

不要天天喝，而且最好在白天正午，陽氣正大的時候飲用。

●黃耆＋枸杞＋紅棗：適合體質虛弱的人

為了增強免疫力，有些人長期服用補身藥膳，把黃耆、枸杞、紅棗泡

茶當水喝。中醫認為，這帖藥茶的功能是推動身體的能量，適合血液循環不好、手腳冰冷、常覺得疲累、體質虛弱的人喝。

但當身體能量過多，例如便秘、高血壓、或是細菌或病毒感染，產生感冒、喉嚨痛等症狀產生時，最好不要喝，以免「火上加油」，病症惡化。

黃裕昌在門診常遇到過敏鼻炎的小病人，因為喝這帖藥方導致過敏反應更嚴重。

※聰明服用：體質改善就停用

體質虛弱的人，可在醫生的建議下使用，份量為黃耆、紅棗、枸杞各三錢，但仍不建議長期服用，當體質改善後最好停用。

●菊花枸杞茶：虛寒體質及孕婦不適宜

香氣清新的菊花枸杞茶有明目的效果。菊花性涼，能抑制溫熱造成的頭昏腦脹、眼睛乾澀，《本草經集注》中提到，菊花可以治頭痛、眩暈、失眠、眼睛腫痛等。

黃裕昌提醒，虛冷體質的人（有怕冷、手腳易發麻等情況）、容易拉肚子的人及孕婦不適合喝。

香氣清新的菊花枸杞茶有明目的效果。（圖／康健雜誌提供）

※聰明服用：一週2～3次就好

做法是各3～5克的枸杞、菊花，以沸水沖泡即可。

●桂圓紅棗茶：感冒咳嗽者避免喝

香甜濃郁的桂圓紅棗茶能補血，令許多女性愛不釋手。又稱龍眼肉的桂圓也有滋養心陰、安神助眠的效果。中醫師提醒，過多龍眼肉容易滯氣，氣不通，會使心肺火盛、有感冒、咳嗽的人症狀加劇。

※聰明服用：月經期服用

想要補血的女性，可在月經來潮時喝，能紓緩經期不適的症狀，做法為龍眼肉50公克、紅棗10顆，沸水沖泡即可。如為了改善失眠狀況，最好在醫生的建議下使用。

【單方茶飲】

●人參茶：上品藥最忌補過頭

國人愛吃人參雞、人參酒、人參茶補氣養生。人參的確自古就是中藥典籍裡的上品藥，能補充人體氣血陰陽的不足，調理身體機能，甚至增強記憶，很多企業人士為了應付每天繁重的工作與壓力，愛用人參補身體。

但補過頭，反而危害健康。今年3月傳出一名婦人花大錢每天吃人參補身，結果眼壓飆升，得到青光眼。

台北醫學大學附設醫院傳統醫學科醫師張家蓓指出，「人參會影響雌激素分泌，」她曾見女性在月經來潮時吃人參導致月經突然停止。

高血壓及容易頭痛的人也不適合吃，因為人參會提高血壓及精神興奮。

中醫師建議，身體發炎（感冒發燒或急性肝炎、氣喘）、或剛動手術後、服用抗凝血劑的人、以及女性生理期前及來潮時、懷孕（會導致子宮生縮）時都不宜使用。

※聰明服用：針對體質，選對的喝，且喝3天就停3天

人參的種類很多，必須依體質選擇適合的人參。例如高麗參對氣虛、四肢冰冷畏寒的人有幫助，而花旗參有潤燥效果，適合身體比較燥熱的人吃。而女性生理期過後，可以吃人參增強體力。

至於該怎麼服用？陽明大學傳統醫學研究所教授蔡東湖表示，一天1～2杯的人參茶，連續喝3天後，就必須停藥3天，可以讓體內累積的藥物成分代謝、排泄。

●玫瑰花茶：身體虛弱的人愈喝氣愈少

玫瑰花給人浪漫的想像，怡人的香氣也有助鬆弛身心。玫瑰茶飲能理氣解鬱、緩解生理期的不適。

中醫認為，常感到疲倦，身體虛弱的人不適合喝，「氣會愈理愈少，」黃裕昌說，愈喝愈覺得疲累，而且容易腹瀉。

※聰明服用：女性月經期喝

女性在月經來潮時，以熱水沖泡3～5克乾燥玫瑰花，再加入少許蜂蜜調味即可飲用。

●決明子茶：腸胃不好、常拉肚子的人謹慎服用

決明子有明目功效，也是現代女性減重的新寵兒，因為有潤腸通便、利尿消腫的效果。

※聰明服用：不要為了減肥過度使用

張家蓓遇到不少想要擁有纖細身材的女性病患，央求她開決明子當減肥藥，「這是很不健康的減重方式，」長期下來，會導致腸道黏膜萎縮，吸收養分的功能變差。

想護眼、紓解便秘或水腫情形，可在醫生建議下酌量服用。一般會以9～15克的決明子煎煮服用。

●甘草：高血壓、糖尿病、腎不好的人忌用。

不論中醫和西醫，都會使用甘草袪痰鎮咳，幫忙咳不掉的人。甘草也能清熱解毒，消緩發炎症狀，有些人會泡甘草茶，消暑解渴。

但陽明大學蔡東湖教授研究發現，甘草的主要成分甘草酸的化學結構式和類固醇相似，長期服用身體可能產生和類固醇相似的副作用，如「月亮臉」、「水牛肩」等。有高血壓、糖尿病、腎臟功能不好的人也切忌服用。

※聰明服用：喝3天停3天

蔡東湖說，甘草屬於非線型藥物動力學的藥材，因此只要不天天食用，一天1～2杯的甘草茶，連續喝3天後最好停用3天即可。

除了考量中藥藥性的問題，台灣的中草藥也屢屢傳出含農藥、重金屬的污染問題，中醫師ㄧ致建議，不要長期、大量使用同一種中藥草，以減少風險。

●哪些中藥材可以常吃？

中醫診所院長張家蓓指出，薏仁、紅棗、枸杞、白木耳都是可以多吃的藥材。

薏仁有健脾益肺、清熱消水腫的效果。薏仁也是五穀飯不能缺少的食材之一，營養價值高。張家蓓說，她曾經連續兩個月早上都喝一杯薏仁漿，原本身體過敏的毛病改善不少。不過薏仁性偏涼，體質比較虛寒的人及孕婦不適合喝。

紅棗有強健脾胃、補血安神的作用，枸杞則明目、補氣血，兩者藥性都偏溫，可搭配服用或單方以熱水沖泡飲用皆可。

白木耳溫養脾胃、軟便潤腸，可以使用果汁機絞碎後加水、水果及冰糖煮成甜湯。

張家蓓提醒，雖然這些藥材對身體有益，可以多吃，但考量到污染問題，還是不要每天大量的食用，猛吃猛灌。

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(中時新聞網)