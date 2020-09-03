奧托航空飛機公司(Otto Aviation)研發出一款「賽雷拉500L」(Celera 500L，之後簡稱C500L)型小型客機，特殊的子彈造型，使其有「子彈飛機」之稱。該公司相信，這型飛機將是「 50年來航空旅遊業的重大革命」，因為它展現了極好的省油性能，以及相當快的飛行速度。

新阿特拉斯(New Atlas)介紹，C500L的外型使它有比其他飛機更為低阻力，連帶使得它的燃油經濟極佳，而且僅需1具置後的Red A03 V12活塞式引擎，每小時的運作成本估計僅為328美元，相對的，同等價格的小型噴射客機，比如西斯納的「名牌噴射機」(CitationJet CJ3 )，採用雙噴射發動機設計，每小時的成本為2100美元。因此，「C500L僅用大約1/8的燃料，而運作成本僅有是1/6。

「賽雷拉500L」客機。(圖/Otto Aviation)

C500L與「名牌噴射機」都是6乘客的小型飛機，但是「賽雷拉500L」有著活塞式引擎超省油的優勢(而且只需要1具)，航程長達8,334公里，這個飛行距離是「名牌噴射機」的兩倍多(名牌噴射機航程僅有3,778公里)。

至於速度，螺旋槳飛機當然是比不過噴射機，然而也僅是小輸，「名牌噴射機」速度是772 公里/小時，而C500L達到740公里/小時。

如此良好的性能，當然來自它的子彈型，它的外觀很類似第一種超音速飛機貝爾X-1，為了取得低阻力，C500L的機窗幾乎是躺平在機身當中的，而它的進氣口也貼於機身當中，奧托公司表示，C500L的阻力降低了59％。

這就提出了一個問題：要是如此有效，能否擴大尺寸，使中大型客機也這樣設計呢？奧托公司表示，這很難，子彈型機身無法擴大到大型客機身上，因為長寬比很關鍵。

雖然只能適用在6人座小客機，但是董事長兼首席科學家威廉·奧托表示(William Otto Jr)，它的飛行成本很低，與普通民航班機的機票差不多，或許會開拓其他的商業市場，比如包機與租用飛機的生意。

目前C500L還沒有上市，不過原型飛機已成功完成了31次試飛。

(中時新聞網)