蝦皮購物原創《9.9超級購物節》自8月24日暖身開跑後買氣持續升溫，首週訂單較去年同期有明顯成長，受益於宅商機發酵，暖身期間最熱銷商品，如限時特賣「八倍濃縮洗衣膠球」開賣1小時便賣出破萬顆；今年《9.9超級購物節》蝦皮購物推出「免運玩很大」、 9.9限時不限量0元免運、「整點5折殺很大」──超過30萬件商品全面5折起、「朝九晚九1折券」，全站瘋搶限量全站券和品牌1折券等優惠， 跨夜直播再抽百萬名車。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示，今年9月9日活動當日，蝦皮購物除了祭出限時不限量0元免運、超過30萬件商品全面5折起、1折券、品牌旗艦優惠等，更與TOYOTA強強聯手，於9月8日跨夜直播期間抽出價值近百萬元的神級休旅車RAV4乙台，蝦皮購物也希望透過各項優惠、品牌合作、娛樂互動，挑戰今年《9.9超級購物節》買氣創新高。

2020年宅商機強勢發威，蝦皮購物《9.9超級購物節》自暖身起跑後即創下首週訂單較去年明顯成長的佳績，其中又以民生商品、3C家電、居家娛樂商品成長最迅速，如限時特賣八倍濃縮洗衣膠球開賣1小時便賣出破萬顆。

暖身期間眾多商品創下銷售佳績，其中又以MIT醫療口罩、iPhone玻璃保護貼、台灣製床包組、小米手環5、掛脖小風扇榮登熱銷商品Top5。蝦皮購物致力於提供持續升級消費體驗，更希望藉由此次《9.9超級購物節》，全面打造最優質的台灣電商品牌。

(中時 )