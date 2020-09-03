國民黨過去常因為「龐大的黨產」，被外界認為相當有錢，但實際上國民黨黨內一直以來都相當積極處理黨產，且在8月28日《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》釋憲案中，大法官宣布全文合憲後，國民黨的黨產岌岌可危，連小編今天都在臉書上發文表示「快領不到薪水了！」

國民黨臉書指出，不要再相信國民黨很有錢的都市傳說了，其實長年來他們積極處理黨產，再加上許多資金遭到黨產會凍結，現在黨部財務拮据，累積負債高達2.7億，如果不想辦法開源的話，「小編都快領不到薪水了！」

而一個政黨的經營，必然要依靠國民的扶持與協助。國民黨希望可以靠每一個好朋友的小額捐款，成為讓他們能夠繼續為大家服務的能量，當然捐款除了是對國民黨理念的支持，也希望能夠有給民眾一些回饋，所以KMT文宣小物，也在這樣的理念下出爐了。

但對於「不當黨產法合憲」一事，國民黨內也相當不滿，國民黨文傳會主委王育敏表示，國民黨對於釋憲結果並不意外，她痛批，今天是中華民國憲政秩序與司法最黑暗的一天，台灣司法的獨立性在民進黨執政下蕩然無存，大法官是否淪為民進黨的附隨組織，社會自有公評。

(中時新聞網)