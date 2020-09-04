中秋節文旦最應景，民眾第一個聯想到的產地是台南麻豆；台南市長黃偉哲為了拚台南的小農銷售，三度化身購物專家到東森購物台再破紀錄，現身說法教大家如何挑選優質的麻豆文旦，並且跟觀眾熱情推薦台南遠近馳名、鮮甜多汁的麻豆文旦。

果然，中秋佳節的節慶效應與黃偉哲親民愛家的形象加持下，40分鐘直播銷售突破600組、1200盒、3600kg的銷售佳績，再創黃偉哲上購物台為小農促銷的新高紀錄。

東森購物彭鴻珷執行長更表示預計今日內2000組將可徹底完售，「東森農場 台南麻豆文旦」數量有限，敬請中秋佳節想要嚐鮮的朋友千萬不能錯過。

黃偉哲表示，挑選好吃文旦的密訣，就是果皮摸起來光滑，形狀是倒三角形，屁股要平，用手掌托起來有沈重感；外觀及色澤，黃偉哲建議，挑選果皮光滑、毛細孔（油胞）細緻，果肉品質越佳，想馬上品嚐，應選果皮呈淡黃色；若要久放，則可選果皮呈淡綠色。

形狀上，要挑選果實形狀勻稱、不歪斜，底寬而上尖，呈短三角形者品質最佳。重量上，要挑選果實要有沉重感，比較重的文旦柚，果肉發育充實、水分較多。

黃偉哲也感謝柚農們的辛苦，感謝東森購物，長期對於台南農漁產品的熱情支持，每次東森農場開賣，總是能讓台南農友漁友們訂單滿滿。香甜多汁的台南麻豆老欉文旦，今年更是外銷到加拿大多倫多和日本，讓海外也能嚐到台灣的新鮮在地好滋味，也希望今年中秋佳節，大家都來享用好吃的台南文旦。｣

彭鴻珷表示，文旦香味清馨四溢，晶瑩剔透的果⾁，滿⾜味蕾，最適合和中秋月餅和烤⾁搭配，不但清爽⼜解油膩，加上⽂旦富含維他命C、鈣質和膳食纖維，有助消化，減輕中秋節所帶來的罪惡感，闔家團圓時分，更兼具「祐子｣的美好祝福心意。

(中時 )