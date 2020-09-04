中國保險公司買下紐約華爾道夫酒店，交易價格之高震驚紐約地產界。

不喝酒的阿里巴巴總裁馬雲，竟擁有六座法國波爾多地區的酒莊。

中國富商收購美國電影製片廠，只因習主席交代：「要向世界講好中國故事。」

世界最窮國家辛巴威，全國人民就算勒緊褲帶也得裝中國製電眼……。

一場新冠病毒，讓大家驚覺：聯合國早已中國化，

但這個紅色帝國主宰世界的企圖，超乎你的想像。

【精彩書摘】

在2019年5月15日星期三的深夜，到16日星期四的凌晨之間，紐約消防員一接到電話，馬上就知道是哪一棟建築物出事，因為地點是公園大道301號，這是紐約最有名的地址之一。從1931年開始，華爾道夫．阿斯托里亞酒店（Waldorf Astoria）就在那裡，富麗堂皇的裝飾藝術風（Art deco），使它成為許多明星和元首的指定酒店。

消防車很快就抵達，數十名消防員下車，拿著消防水帶衝向建築物。他們穿過建築工地的鷹架，迅速控制這家豪華酒店地下室的火災。眾人受到驚嚇，但幸好損害不大。正在進行的改建工程可以迅速復工，中國老闆打算將這座富有傳奇色彩的高檔酒店，改建成豪華公寓出售，解決財務問題。

5年前，當中國安邦保險集團宣布，將從美國基金公司黑石集團（Blackstone）手中買下華爾道夫酒店時，在紐約房地產界引起微小震撼，甚至美國最高層也感到不安。除了因為交易金額將近20億美元，創下美國酒店相關交易的天價紀錄，更重要的是，這象徵著中國投資者對大廈、辦公大樓和其他美國高級房產的驚人胃口。

這一次，中國人買的不僅是紐約建築的瑰寶，也是自1993年以來，被評為紐約重要的文化遺產。其價值無與倫比，美洲國家的元首來到紐約，幾乎都會選擇在此下榻，特別是在秋季初期的聯合國年度會議。

酒店收購交易一完成，便看到莊嚴的大門口飄揚著中國國旗，與美國星條旗並列在金色字母的酒店名稱兩旁，中國國旗在此處顯得特別醒目。

(本文摘自《全球只剩北京標準時間：中國正以金援、國民觀光、駭客、貓熊、收購和影城……根本不用出兵，不知不覺主宰了全世界和你的日常。》/大是文化出版)

【作者簡介】

艾利克．寇爾（Éric Chol）

法國新聞週刊《L'Express》編輯總監。1996年至1999年派駐香港擔任海外特派記者，此後多次報導中國相關新聞事件。與皮耶．得．帕納佛（Pierre de Panafieu）合著《學校的案例》（Cas d’écoles）。

吉勒．峰丹（Gilles Fontaine）

法國商業週刊《Challenges》主編，15年來發表許多有關中國的報導。近期著作《在網路世界，你聽不見自己的吶喊》（Dans le cyberespace on ne vous entend pas crier）。

【譯者簡介】

黃明玲

桃園客家人。淡江法文系畢業。年過半百，感到人生旅途最辛苦也最滿足的兩件事，是養育三個寶貝兒女和從事法文翻譯。

《全球只剩北京標準時間：中國正以金援、國民觀光、駭客、貓熊、收購和影城……根本不用出兵，不知不覺主宰了全世界和你的日常。》/大是文化出版

(中時新聞網)