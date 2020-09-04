◎以色列的港，上海集團特許經營

各國聽聞中資皆避之唯恐不及，以色列反而敞開大門迎接，

建捷運、開隧道，都可看到中國工人的身影，

「他們很適合，價格也很有競爭力」，前以色列農業部長這樣評論。

◎「中國女孩」全球釀禍──墨西哥西北部城古拉坎，販毒大本營

著名的毒品芬太尼（俗稱中國女孩）已讓上萬人致死，

川普為此還宣布全國進入公衛緊急狀態，將其列為中美貿易戰的籌碼。

哪些國家將成為下個中國女孩受害者？

【精彩書摘】

每年的葡萄酒節通常都有來自世界各地的葡萄酒名貴雲集。2018年5月16日在法國波爾多左岸的波亞克，有個浪琴慕沙堡酒莊（le château Lynch-Moussas），舉行的2019年度葡萄酒節也不例外，大約有1,600位貴賓乘坐豪華轎車，身穿正式禮服出席。

當晚，外交官員、釀酒師、酒商、酒莊莊主和政治人物，人人手捧一杯聖朱利安紅酒（saint-julien）或蘇玳（sauternes，有「白酒之王」的美稱），在草坪上漫步閒聊。

眼前的每一樣物品都經過精心布置，餐點是由米其林星級大廚馬克．海伯林（Marc Haeberlin）設計，有龍蝦、朗德省（Landes）農場的家禽、科羅米爾斯起司（coulommiers）佐以松露奶油、水蜜桃蘇玳蛋奶，也有煙火表演。這場活動早在幾週前就緊鑼密鼓籌備，還有80名侍酒師隨時為賓客提供高級的葡萄酒，大家很快就忘記，波爾多葡萄酒展覽會在同一天冷清的閉幕了。

宴會主人菲利普．卡斯特亞（Philippe Casteja），也就是浪琴慕沙堡酒莊的主人，邀請大家一同慶祝其家族收購浪琴慕沙堡酒莊100週年，並向大家宣布一位神祕嘉賓──馬雲，當馬雲站上舞臺時，全場報以熱烈掌聲。

這位阿里巴巴創始人，是全球富豪排行榜第22名（《富比世》在2019年公布，其財產價值約385億美元）。他在臺上顯得非常自在，因為四年來，他經常出席波爾多各項與葡萄酒有關的活動。

身穿西裝、打著領帶的馬雲，從一位英文老師和中國共產黨員，到今天的商業巨頭，他坦言自己其實很少會這樣打扮。

馬雲在波爾多地區擁有好幾座酒莊，他也透過麥克風向現場嘉賓表示，自己非常喜愛波爾多葡萄酒莊。這位企業領導人向大家說：「你們釀造的不是葡萄酒，而是幸福。」他接著說：「喝太多劣酒，會傷肝；喝太多好酒，會傷腦；但若不喝酒，會傷心。」

那天晚上，在波亞克莊園的會場，馬雲博得滿堂彩，也贏得波爾多人的心。在充滿巴塔葉堡（Batailley）、浪琴慕沙堡、侯伯王堡（Haut-Brion）或伊更堡（Yquem）葡萄酒的杯觥交錯中，大家笑著、喝著，並慶祝中法友誼。

波爾多居民有充分的理由欣賞中國人，因為這幾年來，中國人已成為最大的外國客戶。在2018年，中國進口5,800萬瓶波爾多葡萄酒，雖然數量比上個年度微幅下滑，但足以證明中國客戶在波爾多的重要性，這表示波爾多的葡萄酒，有十分之一是由中國人買單的。中國已成為波爾多葡萄酒的第一大出口國。

這十幾年來，中國人感興趣的不只是葡萄酒。他們還將眼光投向酒莊，而且已經收購多處。根據中國事務專家勞倫斯．勒梅爾（Laurence Lemaire），於2019年7月的統計，有154個波爾多酒莊，是由中國投資者持有，約占該區葡萄酒莊園的3％。還有人會談到過去發生的一件意外事故，那是在2013年12月20日，大河酒莊（Chateau de La Riviere）新主人郝琳，帶兒子前往酒莊參加他的3,000萬歐元投資慶祝會，與酒莊前東家共乘直升機前往，結果直升機失事。

其中，也有因涉嫌詐欺而遭到法國司法單位調查的案件。法國打擊金融犯罪中心（OCRGDF），在2018年7月查封海昌集團收購的10個酒莊，該集團在利布爾納（le Libournais）產區有24座酒莊。

(本文摘自《全球只剩北京標準時間：中國正以金援、國民觀光、駭客、貓熊、收購和影城……根本不用出兵，不知不覺主宰了全世界和你的日常。》/大是文化出版)

【作者簡介】

艾利克．寇爾（Éric Chol）

法國新聞週刊《L'Express》編輯總監。1996年至1999年派駐香港擔任海外特派記者，此後多次報導中國相關新聞事件。與皮耶．得．帕納佛（Pierre de Panafieu）合著《學校的案例》（Cas d’écoles）。

吉勒．峰丹（Gilles Fontaine）

法國商業週刊《Challenges》主編，15年來發表許多有關中國的報導。近期著作《在網路世界，你聽不見自己的吶喊》（Dans le cyberespace on ne vous entend pas crier）。

【譯者簡介】

黃明玲

桃園客家人。淡江法文系畢業。年過半百，感到人生旅途最辛苦也最滿足的兩件事，是養育三個寶貝兒女和從事法文翻譯。

《全球只剩北京標準時間：中國正以金援、國民觀光、駭客、貓熊、收購和影城……根本不用出兵，不知不覺主宰了全世界和你的日常。》/大是文化出版

(中時新聞網)