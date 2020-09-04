◎下一場戰爭將是海底電纜之戰──南大西洋海底深處

世界最長的海底光纜工程，全長6,000公里，橫跨南美洲到非洲，

材料是法國人製造的。但誰鋪的？電信設備大廠華為的子公司做的。

美國因此懷疑，只要中國潛艇接通電纜，中國軍方就能獲得所有敏感數據。

◎用熊貓外交，比微信更有力──澳洲大城坎培拉

一場國內選舉，讓澳洲驚覺中國觸角四處延伸，於是公開譴責「外國勢力干預政治」，

但事後，澳洲又延長向中國租約熊貓的期限──熊貓外交果然所向無敵。

【精彩書摘】

夜晚的格勞曼中國戲院（Grauman's Chinese Theater）特別引人注目。大批遊客和影迷們都已散去，他們瘋狂湧入就為了一睹偶像在首映會現身。座落在好萊塢林蔭大道高處的中國戲院，讓人現在看了不免陷入淡淡的哀傷。我們可以想像1930年代的洛杉磯，這座紅色挑高寶塔前的盛大場景，兩隻明朝的石獅鎮守戲院大門。當時，許多人對中國還沒有具體印象，席德．格勞曼（Sid Grauman）打造這座中國戲院，為加州人展現富麗堂皇的中國風。

這個想法在今天看來或許荒謬，然而，好萊塢現在到處都是中國人。中國電子企業TCL購得中國戲院的冠名權，2013年，著名的格勞曼中國戲院改稱TCL中國戲院（TCL Chinese Theatre）。中國人大舉投資洛杉磯及電影產業。從2012年以來，中國對美國電影產業的投資已超過100億美元。這波強烈投資攻勢，主要由王健林創立的萬達集團發動。王健林之前是中國人民解放軍上校，也是2015年至2017年間，中國最有錢的人，直到中國政府決定制止這位野心勃勃的生意人，最後落得負債累累。

萬達集團在房地產、旅遊業和電影等領域都有多元化經營。2017年到2019年春季，王健林的財富從320億美元，縮減至200億美元，他起先只是響應中央政府指示：中國企業「走出去」的發展戰略。因此，他到國外大量投資，特別是電影業。

2012年，他以26億美元收購美國連鎖院線AMC娛樂控股公司（AMC Entertainment），成為中國企業有史以來在美國最大的一筆收購案。2016年初，利用兩次收購鞏固萬達集團在電影院線的控制權，先後以超過10億美元的價格收購美國卡邁克電影院（Carmike Cinemas），以9億英鎊收購英國連鎖院線Odeon & UCI。同年，大動作以35億美元收購加州的傳奇影業（Legendary Pictures）。傳奇影業拍過許多知名大片，例如《全面啟動》（Inception）、《星際效應》（Interstellar）以及《蝙蝠俠》（Batman）等。這位大膽的億萬富翁只差入主派拉蒙影業（Paramount），其影視業務版圖就更加完整。

到了7月，正當萬達集團要與美國傳媒巨頭維亞康姆（Viacom）簽約，收購其持有的派拉蒙影業49％的股份，遭到主要股東薩莫．雷石東（Sumner Redstone）和其女兒莎里（Shari）聯手反對，幾週後宣告破局。由於收購案遭到腰斬，派拉蒙總裁菲利普．道曼（Philippe Dauman）辭職。事情的發展對派拉蒙影業的未來可能極為不利，尤其是沒有新的中國資金注入，財務狀況堪憂。

(本文摘自《全球只剩北京標準時間：中國正以金援、國民觀光、駭客、貓熊、收購和影城……根本不用出兵，不知不覺主宰了全世界和你的日常。》/大是文化出版)

【作者簡介】

艾利克．寇爾（Éric Chol）

法國新聞週刊《L'Express》編輯總監。1996年至1999年派駐香港擔任海外特派記者，此後多次報導中國相關新聞事件。與皮耶．得．帕納佛（Pierre de Panafieu）合著《學校的案例》（Cas d’écoles）。

吉勒．峰丹（Gilles Fontaine）

法國商業週刊《Challenges》主編，15年來發表許多有關中國的報導。近期著作《在網路世界，你聽不見自己的吶喊》（Dans le cyberespace on ne vous entend pas crier）。

【譯者簡介】

黃明玲

桃園客家人。淡江法文系畢業。年過半百，感到人生旅途最辛苦也最滿足的兩件事，是養育三個寶貝兒女和從事法文翻譯。

《全球只剩北京標準時間：中國正以金援、國民觀光、駭客、貓熊、收購和影城……根本不用出兵，不知不覺主宰了全世界和你的日常。》/大是文化出版

(中時新聞網)