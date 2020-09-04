當北京標準時間中午12點整的鐘聲響起，

全世界從東到西的所有時區，都要一起活在北京標準時間裡。

◎把國民觀光當籌碼，要不爆買要不懲罰

中國節目的宣傳效果，讓法國觀光勝地科爾馬的中國旅客暴增57％，

反觀瑞典，因與其發生旅遊糾紛，北京立刻呼籲人民避免前往。

當中國把國民旅遊當成武器，有誰敢跟龐大消費力過不去？

【精彩書摘】

在短短幾個月內，哈拉雷市的廣闊大道被不尋常的高科技物體入侵。在新任總統艾默森．姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）的推動下，辛巴威首府裝設最現代的網路監視系統，以監控城市大小街道及150萬個市民，從此進入網路時代。

警方在2018年底購買價值200萬美元的設備，架設在該市唯一的金融區，期望藉著交通違規罰單的收入，在一年內回收成本。在這個人口將近1,400萬人的國家，道路交通事故層出不窮，往往釀成悲劇。據統計，該國每年有2,000人死於交通事故。自從安裝監視器之後，馬路上的交通事故影片不斷在網路上串流。

這些中國製造的攝影機，其功能並不僅止於監控交通。透過在城市所有「戰略」地點安裝攝影機，並配備人工智能，也可以監視這個動盪國家的全國人口。

辛巴威是世界上最貧窮的國家之一，失業率接近80％。在羅伯．穆加比（Robert Mugabe）獨裁統治長達三十多年來，國家飽受經濟困境與濫權腐敗之苦，最後引起人民持續一年的示威抗議，要求罷免總統，其最後於2017年11月下臺。

中國企業多年來在辛巴威經營頗有成效。辛巴威及其1,400萬的人民，得到北京當局的政治和財政支持，在首都街道上安裝攝影機就是最佳例證。

表面上，這種新的監視設備，應該可以監測即時的交通問題和人民違規行為。但是，辛巴威領導階層在聽取中國製造商海康威視的說明後，很快意識到中國可以從這項新玩意兒挖掘到的所有好處。測速、高解析度畫面、夜視鏡、攝影機和人工智慧解決方案能進行影像智慧分析，特別是對於打擊犯罪的應用很廣泛，甚至還能監視全國人民。

艾默森．姆南加瓦是前總統羅伯．穆加比的得力助手，2018年8月在該平臺成立時，他宣布：「實現我們經濟現代化的目標需要高級的安全系統，此類技術應用的推廣，有助於改善全國的國家安全。因此，我國政府將提供你所需要的一切支援。」

漂亮的場面話，讓辛巴威總統順利將全權委託給一家中國企業，也是全球資訊技術領域最具爭議的公司之一。該公司名為「杭州海康威視數字技術股份有限公司」，是遠程監控的全球領導企業。

其於2001年創立，2019年初市占率超過全球四分之一。在全球擁有兩萬多名員工，且因其產品高性能及42％股權由中國政府持有，獲得大力支持。據報導，近年來已挹注60億美元的貸款和贈款，以助其在國際間發展，並收購主要競爭對手，獲得對全球監視攝影市場的控制權。

(本文摘自《全球只剩北京標準時間：中國正以金援、國民觀光、駭客、貓熊、收購和影城……根本不用出兵，不知不覺主宰了全世界和你的日常。》/大是文化出版)

【作者簡介】

艾利克．寇爾（Éric Chol）

法國新聞週刊《L'Express》編輯總監。1996年至1999年派駐香港擔任海外特派記者，此後多次報導中國相關新聞事件。與皮耶．得．帕納佛（Pierre de Panafieu）合著《學校的案例》（Cas d’écoles）。

吉勒．峰丹（Gilles Fontaine）

法國商業週刊《Challenges》主編，15年來發表許多有關中國的報導。近期著作《在網路世界，你聽不見自己的吶喊》（Dans le cyberespace on ne vous entend pas crier）。

【譯者簡介】

黃明玲

桃園客家人。淡江法文系畢業。年過半百，感到人生旅途最辛苦也最滿足的兩件事，是養育三個寶貝兒女和從事法文翻譯。

《全球只剩北京標準時間：中國正以金援、國民觀光、駭客、貓熊、收購和影城……根本不用出兵，不知不覺主宰了全世界和你的日常。》/大是文化出版

(中時新聞網)