以下四個星座的男人即使分手仍然無法立刻放下，總要默默守護著前女友，彷彿期望能再給這段感情一個機會。

▍1.金牛座

金牛男不善言辭，喜歡你就會對你好，一直守護在你身邊，即使你真的離開了，也不會抱怨什麼，只是默默的承擔你離開後的結果。即使他的心裡充滿了遺憾，想念著你，也不會像備胎一樣一直跟隨你。只是他們心裡有一場博弈，看對你的喜歡與失望哪一個先來，但這場博弈沒有輸贏，只是讓自己更難過而已。所以他們在跟你分手之後還是會跟你走一段時間，與其說是在給這段感情最後一個機會，不如說是給自己最後一個機會，給自己一個重新開始並放棄所有的機會。

▍2.天蠍座

天蠍男這輩子少有的情深只會給那麼寥寥無幾的人，能讓天蠍放下驕傲在分手後仍然執意要守護的那個人，天蠍一定很愛你。天蠍座其實這輩子都在學著把愛緊緊抓在手裡，只是那個傷害他的人讓他學會了愛要學會放手和成全。從此以後一生的溫柔與驕傲只給你，留下一身薄情與冷漠給自己和今後的歲月。有人說天蠍男薄情寡義，沒有人天生冷血，不過是被傷害過。

▍3.巨蟹座

巨蟹座的人喜歡懷舊，即使有些事情過了很長一段時間，他們也能夠把那些經歷記得清清楚楚，巨蟹座喜歡一個人其實是不離不棄的，不會因為和你分手後就改變了，或許人對於得不到的東西都存有一絲惦念，巨蟹確實是這樣的，得不到但還是心有念想，一邊告訴自己重新開始，一邊對方一召喚就還是回到了身邊，這樣矛盾又卑微的愛著。一直被詬病為「中央空調」的巨蟹男，他們對別人的溫柔不是愛，如果巨蟹對你一心一意的跟隨，伴著一腔莫名的執著，巨蟹才是真的愛你。

▍4.處女座

處女座天生的完美主義，讓他們覺得跟你在一起後身上就有一股莫名其妙的責任感，很多時候處女座都心懷內疚，他們不喜歡被人詬病為自己做的不好，所以就連分手後也想保全自己完美情人的名聲。其實處女座自己都分不清楚到底是因為還喜歡，還是不想自己承受分手後可能遭遇的指責，如果不是因為愛，分手後的默默守護就沒有意義了。

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(中時新聞網)