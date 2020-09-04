將於九月下旬推出的明華園戲劇總團新作《鯤鯓平卷》，由編導陳勝國採集南鯤鯓地方傳說，有如卷軸般穿越古今兩百年，連環鋪陳故事，結合明華園擅長的神仙戲和台灣鄉土歷史，重現外台戲班常演的《囝仔公鬥五府千歲》。這回明華園精銳盡出，除了鐵三角——孫翠鳳、陳勝在與鄭雅升，團長陳勝福苦心栽培的青年軍也擔當重任，陳昭婷、陳子豪、李郁真皆上台展現功力。

「山呀山喲連綿不斷，遠山接近山喲……」台大吉他社的學生們一字排開唱著《今山古道》，正以為是一台民歌金韻演唱會，怎知到了間奏，竟攆入戲曲鑼鼓：「倉台台七台……」倏地轉換廟會場景，陣頭家將踩著大鑼抽頭的鼓點霸氣亮相！他們高舉羅傘，步罡踏斗，簇擁著兩大神尊「李府千歲」和「囝仔公」，眼看雙方一觸即發，難道這是神仙大戰？但怎麼又選舉造勢的即視感？其實，這是明華園戲劇總團新作《鯤鯓平卷》一景，國家文藝獎得主陳勝國採集南鯤鯓地方傳說，有如卷軸般穿越古今兩百年，連環鋪陳故事，使明華園擅長的神仙戲和台灣鄉土歷史有更緊密的結合，讓眾人熟知、外台戲班常演的《囝仔公鬥五府千歲》多了當代人文關懷的精神。

一場神明大戰 開啟南鯤鯓代天府傳奇

台灣五府千歲信仰相當普遍，尤以台南南鯤鯓代天府有「全台王爺總廟」之稱，每到王爺壽誕，就有絡繹不絕的進香團，並曾於二○一七年舉行三百年一次的羅天大醮，獲頒金氏世界紀錄，可見其號召力。然而在代天府後方，還有個神秘的陰廟萬善堂，供奉著「囝仔公」，據說凡是來參拜王爺的人，必須也拜囝仔公，這不成文的規定，來自「囝仔公大戰五府千歲」的傳說。

傳聞中，囝仔公原是在槺榔山放牛的牧童，大雨中發現一處風水寶地，此處集天地靈氣，遇雨不濕，不久後於此處坐化（一說為暴斃早夭），聚地為神。而南鯤鯓的五府千歲因舊地被沖毀，尋覓新處蓋廟，恰恰相中槺榔山。囝仔公抗議，堅稱這是祂本來的據地，有銀針插地為憑；五府千歲則認為這是他們先發現的，有銅錢為記。雙方僵持不下，找來土地公作主，掘地之後竟發現是「銀針插銅錢」，誰先誰後難說清，於是雙方展開一場陽神對陰神、五大人對一小孩的大戰，最後由觀音出面化解，雙方共享香火。編導陳勝國說：「戰爭最後需要女性柔軟的力量來撫慰世人，即使神威浩蕩，最重要的還是慈悲之心。」

槺榔山傳說至今仍為當地耆老傳頌，據說當時原有數百戶人家，禁不起神仙大戰每晚飛砂走石所苦，紛紛遷走，最後只餘下兩家。陳勝國著眼於此，設計劇中雙方大戰一路打到現代，囝仔公鬥法移山倒海，台上同時有新聞播報颱風洪水。他說：「神明的法力最終是用來濟世濟民。」五府千歲大千歲見江河嗚咽草木同悲，不忍連累蒼生，不願還手，囝仔公看到自己衝動造成的慘狀，於是收手罷戰。如此編排手法與其說是穿越，更近乎平行時空，以古今穿插對照的方式重述傳說，一來呈現台灣人因敬畏自然，轉而對神靈虔誠；二來道出有權勢者爭鬥，受難的是無辜百姓，天人古今皆然。

「男二」孫翠鳳依舊勞心 鐵三角各擅其長

無敵小生孫翠鳳此次扮演大千歲李大亮，她笑著說自己是「男二」，但實際上一點也不輕鬆。「漫頭！轉身！」孫翠鳳吆喝提醒，以免對打的下手有所閃神失誤，武戲把子手起刀落，每一下她都記得比身邊的人還清楚。除此之外，還得嚴格要求飾演囝仔公的陳昭婷。「出場你得趕這一鑼！」一個節骨眼不合拍，孫翠鳳要求陳昭婷再來一次，絲毫沒有因為主演是自己女兒就有所寬宥。兩個半小時過後，團長陳勝福放大家休息五分鐘。孫翠鳳才喝口水、看劇本，卻不見她喘氣喊累，時間一到，挺直腰桿，提槍上陣。

明華園的戲向來是「生：孫翠鳳、旦：鄭雅升、丑：陳勝在」鐵三角組合，其中鄭雅升和陳勝在可說是歌仔戲最佳旦丑CP，《鯤鯓平卷》也有他們打情罵俏的表演。此次他們分別飾演觀音菩薩和土地公，甚至來到現代經營傳播公司。編劇筆下的這對CP是貫穿全劇的重要樞紐，亦是甜蜜調劑，對此，鄭雅升表示，過去都是小旦愛上小丑，這次編劇寫了兩個人不能在一起，她終於可以拒絕追求！

旦角陳昭婷脫胎換骨 青春新星耀眼

團長陳勝福強調：「明華園廿年磨一劍。」他苦心栽培明華園青年軍，近來嶄露頭角，星光耀眼。大場面群戲中，陳子豪率領「男子軍團」翻跟斗、大開打，甚至走起家將陣頭，比廟會聲勢壯闊。用桿子就分別扛起囝仔公和李府千歲，壓著腳步不搖不晃，將主演氣場威勢托至最高點。上回在《大河彈劍》挑大梁的李郁真，這次飾演三王吳府千歲，和囝仔公的武戲中，火熾又俐落，既要表現被傷到額頭，身架又不能減損神明氣勢，詮釋相當具有難度。

最辛苦的莫過於飾演囝仔公的陳昭婷。為了勝任角色，從三月開始特訓，雖然娃娃生一類的戲對她而言不是第一次，但囝仔公武戲吃重，儼然是種「脫胎換骨」的煎熬。她說：「娃娃生和武生不同，娃娃生得無時無刻在最亢奮的狀態，就像金鼎電池一樣。」而有此深刻體會，昭婷表示，看著剛上幼幼班的兒子，不時拿起道具手舞足蹈，不正是台上的囝仔公？此外，昭婷覺得，用現代人的觀點來看，囝仔公無非是有靈異體質的小孩，童年其實沒什麼朋友。她詮釋的囝仔公，天真爛漫中藏有幾分孤單落寞，在〈坐化〉那場更顯揪心。

戲班有句老話：「戲不夠，神仙湊。」神仙戲多半容易落入俗套，明華園則在神仙戲闖出自己的一片天。後疫情時代演出《鯤鯓平卷》，是呼應王爺驅除瘟疫的民俗信仰，亦讓我們重看這片土地曾發生過的事──征戰總有和平落幕之時，疫情亦有歸零解封之日。

明華園戲劇總團《鯤鯓平卷》

9/19～20 14：30

9/19 19：30

台北 國家戲劇院

11/7～8 14：30

臺中國家歌劇院大劇院

INFO 02-33939888、04-22511777

(本文摘自《PAR表演藝術 9月號第333期》)

《PAR表演藝術 9月號第333期》

(中時新聞網)