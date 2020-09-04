下坡的腳步、抓地力、山巒、溪流、發聲的身體、台語、三弦、月琴、磬、神聖、安定與光——這幾個看似不著邊際的關鍵字，恰到好處地生成了《定光》。

在鄭宗龍、林強與張玹的身體與聲音、舞蹈與音樂之間，有著心領神會的默契，也有天差地遠的誤解。如柳川旁老屋餐廳「味無味（bī-bô- bī）」浮現的「定光」兩字，借用了佛祖名稱，但以同音避諱，是要三人的創作能夠「定在某個地方，不要天馬行空」。而光，不見得是眼見的光，物理的光，反如編舞家鄭宗龍所言：「藉由這個作品，抽象地把光給我們的感覺，不管是溫暖、希望或是能量，傳達給觀眾所謂『正向』（但非定於二元）的向度」。

編舞家鄭宗龍、當代作曲家張玹與多元音樂人林強的言語交鋒，自《定光》起卻不定於《定光》，談著如何在創作中面對自我與他人，談著隔離與念佛，談著登山與越野，談著成不成詞的台語與成不成調的音樂，談著聽不見的節奏化為無形的身體語彙，談著舞者肌肉記憶從外而內開始練習發聲共鳴，談著現今社會偶爾感到厭煩的「正能量」與「本土文化」價值，也談著《變形金剛》為何不能用三弦來配樂。且看，這三位男子聊起天來的「天馬行空」，如何漸趨向光。

Q：先前宗龍曾在記者會分享疫情期間的隔離狀態，也提到了「安定」這件事。面對疫情，好像不免會讓我們重新整理人生，於是我也好奇有沒有什麼特定的聲音狀態與身體狀態，會讓三位產生「安定」的感覺？

林強（以下簡稱強）：我平常有在拜佛，拜佛時很安定，教我什麼都不要想，雖然我是個凡夫，還是會去想（另兩人笑：「我們也是啊！」），但至少會開始有意識讓自己不要再想下去，我覺得這種「定」滿好的。

張玹（以下簡稱玹）：我在很多地方都可以工作，作曲的確需要安靜，但我在吵雜環境也可以工作，只要沒有我認識的人在那裡。對我而言，「安定」是需要打磨的，這次疫情對「打磨安定」很有幫助（宗龍：「他從紐約回來剛結束隔離啦」）。我很享受十四天居家檢疫，唯一只想要出門去買咖啡而已。

鄭宗龍（以下簡稱龍）：我在接觸大自然時比較會有這種感覺，特別是專注於觀察溪流、雲、昆蟲時，就不會胡思亂想。其他生活片刻還蠻混亂的，腦袋轉來轉去。另外在工作時，雖然頭腦也是很多事情，但會處在比較固定的狀態。應該說專注的時候，比較會有安定的感覺。

Q：張玹為了這個作品特別去學台語，你在台語中找到什麼獨特的聲音元素？

玹：我非常喜歡台語的音樂性、生活性。從小我爸媽在家就會講台語，好玩的是，我爸是高雄人，我媽是中壢人，他們口音也不一樣，但我還是不太會講啦！

強：如果沒有張玹，我和宗龍聊天就講台語啦！

玹：我用台語進音樂，其實不是從台語思考，而是先有音樂，再看台語的「韻」可以怎麼和音樂旋律走向搭在一起。

龍：我覺得強哥或是張玹的音樂，本身已經超越文化了。它是非常單純的、世界性的一種聲音，一種能量的傳遞。但我們需要舞者來唱的時候，需要有一些「音節」，不然很容易變成A-U-E-O這些廣泛用在西方合唱的母音或子音。剛剛我和強哥才在討論，如何去將這些聲音抹上一些色彩，給它一些我們這塊土地的氣味。

強：可是他又要避免太具象、太明確。太具象又會陷到文化裡面的某種……

龍：變做佇唱台語歌。

玹：然後我剛好又不太會講台語……

龍：所以張玹就可以亂湊它（眾人大笑），沒有啦是認真地湊。

強：然後他又避免變成那種道士的咒語。

龍：不然就變台式薩滿了！

強：所以我用台灣的三弦和月琴做一段旋律，宗龍聽到就說「太甜了」，太明確、太溫暖了。他很害怕用這樣的樂器，就會進入到文化裡面的具象狀態。我回去就拿掉太明顯的旋律，讓幾段聲音在那邊互相跳躍、重複，不要變成一段旋律。但我自己心裡是認為，如果是要表示人和人之間的溫暖和交流，對一些普通人的互動來說，來一點旋律應該是要的（眾人大笑）。但宗龍就不要，他從一開始就在避免這件事。

龍：我自己覺得有某種新語彙產生。因為那個連貫是我們很熟悉的，比較容易會有迪化街茶室那樣的聲音出來；但那個破碎感一出來後，我就和強哥說「齁這個音樂好有修為喔！」

強：因為我用三弦，有時候就用手指把弦撐開再彈回去，「phiat」這樣。

龍：那有一種很特別的自在感，他不是刻意要談出哪一個曲調。但光聽就覺得，是一個人很隨興在玩三弦和月琴的感覺，調與調中間的跳躍很自由。

強：就抽象化了，我的形容是這樣。

龍：就好像寫毛筆字不用那麼工整，而是寫錯就劃掉，隨著心情寫的感覺。

Q：所以還是有留著月琴和三弦……那還有什麼其他樂器嗎？

強：還有磬。當初我想說，就聲音而言，磬最能帶給我「光」的感覺。那一聲「鏘──」下去，耳朵都明亮了！

龍：我反而覺得是「定」這個字。一開始我會覺得那個磬，好像有點宗教。

強：重複敲下去就……看你怎麼用它啦！宗教感是因為我們的慣性。

龍：但聽久之後，我覺得那個敲擊的瞬間，是一個「定住」的力量。（轉頭問張玹）你聽那個三弦和月琴，你覺得呢？

玹：我很喜歡啊，很自然。

龍：可是它不成調的話呢？

強：我本來想要成調，是你說不要。

玹：其實我一開始做的東西，對宗龍而言反而是太破碎了。

龍：對，他是超現代主義，我和強哥聽了都頭痛。

玹：應該這麼說，任何不成調的東西，在某個語彙裡都是成調的。就像我們聽葡萄牙語、西班牙語也都沒有任何意義。像你說成調不成調，對我而言都是成調的。

Q：（問宗龍）所以你喜歡的是樂器本身的聲音，而不是外人賦予的意義嗎？

龍：也不是，其實是強哥決定用月琴和三弦這兩個樂器，張玹用閩南語，然後我用的是爬山、走那些土地、看山巒形狀、植物昆蟲，一種關於台灣這塊土地形象的探索……

強：我一直有一個想法，好萊塢的《變形金剛》其實也可以用三弦配樂。他們用的管絃、定音鼓（模擬聲音），我會覺得「不一定要這樣吧？」只是台灣沒有人拍一部《變形金剛》，然後讓我用三弦和月琴來幫它配。搞不好又有一個新的狀態或感受。大家都已經慣性覺得看《變形金剛》這種片，一定要有管絃、要有定音鼓。面對世界上大家都已經習慣的事情，也許就讓我們為它產生一種新的變化。

龍：像我們說「光」是神聖的，我和強哥說要不要去借管風琴，因為我們聽到神聖這兩個字，就是這個聲音。但我就被打槍了。

強：我當然知道教堂管風琴的聲音是神聖的，但我生命經驗沒有這種東西。原住民有一種木鼓，用木頭打出來的聲音和祖靈溝通，對我來說，就是這種「神聖」。

龍：結果這個效果異常的……都起雞皮疙瘩了。

強：所以說每個人對「神聖」的理解不一樣，我是做音樂的，我就要找到對我來講真正神聖的意義，不是外面大家所習慣的那種「神聖」。而且還要刻意避免用我們東方或者是本土的元素，來作為某種固定的表達方式。一直在避免這個，所以不容易啊！

Q：順著這個問題，想問張玹和強哥兩位在聲音工作部分怎麼調配？

強：我的心態是配合他，因為他直接和宗龍的舞蹈相關。舞者在跳舞的時候會發聲，所以我是覺得先讓他和宗龍那邊產生一些創作的結果，我再從中看看音樂加上去會變成怎樣。一直以來我都是用這個態度，包括我在編月琴和三弦，我也是在想：「等到張玹旋律出來了，會是什麼樣的狀態？」我會把他在排練時錄下來的聲音，先放在編曲的上面那軌，再編三弦和月琴，看看把它拿掉後會變成怎樣。再接著往下，讓張玹和宗龍繼續編舞蹈和音樂。我就說，他回來也沒事，正好多做一點工作！

玹：我就是為了這個回來的啊！

強：然後在排練的時候，宗龍覺得哪個感覺不錯，我會把它編一編寄給他，看他們兩人是什麼感覺，再來討論。大概是這樣。

Q：聽說張玹還有為每個舞者寫一份譜？

玹：（拿出謄寫非常整齊的五線譜）這個是節奏（指著沒有音高的譜）、這個是有旋律的。

龍：好可憐的舞者喔，音樂舞蹈系的。

玹：一開始我和舞者一對一工作時，就幫十二名舞者寫了我覺得適合的旋律和節奏。這個節奏是開始編舞的起點，但最後也和一開始的節奏沒有關係了。

龍：這比較容易，因為不會因人產生難易度，只要有節奏感就可以，而舞者節奏感應該都不錯。但旋律就有難易度，每個人音域不一樣，需要抉擇。我們先讓舞者學那段節奏（大約四十秒到一分多鐘），用手打出來。我認為他們在打的時候，本身就已經在消化那種動身體的速度了。後來我們再把節奏拋掉，但他們在找動作語彙的時候，你彷彿可以從他們跳的過程，看到那些節奏，把節奏內化了。

玹：最開始，舞者都在練習「聽」：閉眼聽自己的呼吸，聽空間的聲音，我也會放一些大自然的聲音，不同的雨聲、水聲，然後我會教他們怎麼發出這些聲音，他們也要從音軌裡面辨別有幾種大自然的聲音組合而成。他們模擬這些聲音都超級像，很厲害。

龍：第一個禮拜大家腿都不酸，都是酸臉頰。

Q：對兩位音樂人而言，和編舞家工作有什麼不一樣的鋩角(mê-kak)？

玹：這是我第一次和宗龍工作，也是我第一次和編舞家工作。對我個人而言，有比較多的階段。以前我寫好就交給樂團，和宗龍工作則要來來回回確認他的想法。一開始我們都是用文字在聊，結果音樂出來後，發現根本是天差地遠。後來我們就開始用音樂溝通，因為我得知道他想要聽到什麼樣的音樂、什麼樣的聲音。假設他傳了某些音樂給我，我就會好奇「為什麼他想要聽到這個？他下一步可能想聽到什麼？」

龍：這是彼此認識的過程。我們會互傳影像、音樂、圖片、某個藝術家的作品，甚至是隨便一篇報導，然後會在這之間理解彼此對於事情的感受。我覺得這很像在談戀愛，或是在交朋友，去知道他的看法、他的喜好。而我給他一些東西時，他或許也會知道我在想什麼。

玹：我做的部分是舞者要發出來，等於他們在跳舞時嘴巴還要發出聲音。這些聲音對宗龍來說，是要和他很貼近的、互相契合的。但我覺得文字和圖像還是沒有你傳給我的音樂檔來得直接！

龍：我和強哥第一次合作時，他和我說：「我們來往啊，要做音樂，你不要傳音樂給我，我們不要從那個地方去討論。」所以我都不敢傳給強哥……現在終於有一個出口可以傳了！我記得《十三聲》時，他和我講過很多，我一直耿耿於懷，聽到什麼好聽的旋律或節奏，我都不可以傳給他，但有時我會用另一個方法，自己哼一遍用手機給他。

強：既然是共同創作，應該是共同討論一個可行的方式，來做創意的基礎，而不是找一個sample來討論。這是下下策，除非你們溝通已經有問題了（眾人大笑）。我做電影配樂，不喜歡導演先把他喜歡的音樂配在裡面，他已經有成見了，你來，好像只是一直要做到導演喜歡的音樂那種樣子。這很無趣。

Q：所以宗龍在音樂還沒出來時，也不會用代排音樂？

龍：就安靜地跳，我也覺得不應該有其他的打擾。

Q：那強哥呢？

強：我覺得宗龍和我最大的不同是，他對西方音樂的感受是很強烈的，但我在聽古琴的時候，已經聽到西方古典音樂的狀態了。音樂只是形式，一旦進入深處，東方西方已經沒有分別了。這是我的感受啦！如果人家說，你的創作源頭是從哪裡來？我從台灣出生，台灣本身就有你文化的脈絡，你從自己文化脈絡的水源去找，比你從外面的水源找，來得更有能量。我是相信這個的。我過去也在西方音樂得到很深的感受，甚至有點崇拜西方的東西，所以我一直想要回到自己創意的源頭，表現自己從哪裡來。宗龍會想要一直避免這件事，但這也是創作者的選擇，我必須去尊重他──但這是我對音樂的價值觀，也是我們最大的掙扎。

龍：我覺得兩位其實都是我的老師啦，張玹是西方古典音樂紮實訓練出身，強哥會一直帶我回去看這些事情。創作有時是在平衡，有時會有一個方向。這支舞的方向對我而言很清楚，就和我們去爬合歡山一樣，從台灣的大自然、山形、音樂、台語之間，其實都環繞著這件事情。

Q：那麼三位創作過程中，是否曾有因為溝通誤解而出現有趣的結果？

玹：一直都在誤解（眾人笑）。比較好玩的是，台語進去旋律之後，常常是我原先沒想到的結果。

龍：（示範唱）sim-bang-mi-mi（註）……這是什麼歌啊？！

玹：不是歌，也不知道怎麼去定義它。

龍：我們還找了林玲慧老師上聲音課，從義大利發聲最基本的共鳴構造開始，再拿著張玹給舞者的譜和歌詞，一個字一個字帶著舞者發出來。我認為林玲慧老師幫助我們很大，她用那種義大利式的發音，就幫我們轉了很多，為張玹的詞塗上另一層色彩（張玹在旁不斷點頭），很有趣。

Q：所以我們在《定光》會聽到很像台語、但是有義大利感覺，歌詞也無法辨認的音樂？

玹：應該都不會有這些感覺。

強：應該是自己想像什麼就是什麼。

龍：應該不會有義大利的感覺……對吧？！

註：此為依據宗龍哼唱的台羅拼音，張玹譜上以漢字搭配注音標記。

(本文摘自《PAR表演藝術 9月號第333期》)

《PAR表演藝術 9月號第333期》

(中時新聞網)