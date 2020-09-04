有鑑於桃園八德區公共建設不斷，捷運綠線工程穩定進行中，預計2025年開放第一期通車，加上打通延平路與和平路，能滿足桃園與八德之間龐大的交通需求，並紓解該區域的塞車問題。不僅交通利多，良好生活機能與適宜居住環境，也是讓該區人口迅速成長的重要原因。當地居民表示：「跟其他區比起來，這裡房價合理許多，附近也有公園綠地，生活起來很舒服。而且捷運已經在蓋了，未來交通會更便利。」目前八德區已躍升為桃園人口密度第二高行政區，足可見未來發展潛力。

【八德區優異生活條件 吸引建商進駐推案】

豐德公關讓親子互動更寬闊，人與人之間的交流更親近。(圖/取自涵悅+官網)

八德區地段良好，居住條件完善，也吸引建商進場推出新建案，在地建商悅佳建設致力於桃園地區發展，推出的作品如「晴悅」、「涵悅」均取得完銷佳績，而由於「涵悅」廣受好評，這次特別於八德區推出「涵悅+」，讓上次因買不到而扼腕的民眾，能有第二次機會購買優質房產。

「涵悅+」鄰近豐德公園，豐德公園擁有大片綠地面積以及完善休閒設施，除豐德公園外，在興豐商圈旁還有興豐公園與湖濱公園，讓小朋友與長輩能夠玩樂活動與散步健身。且「涵悅+」鄰近八德國小，是人文薈萃的教育學區，對爸爸媽媽來說，也方便接送小朋友上下學。

【涵悅+二至三房規劃 對首購族極具吸引力】

八德區興豐路熱鬧，機能完善。(圖/取自涵悅+官網)

央行在今年三月降息一碼，讓台灣進入低利率時代，許多人認為「租不如買」已成未來趨勢，更強化大家買房意願。悅佳建設這次推出的「涵悅+」格局規劃為二至三房，深受小家庭喜愛，目前成交的客群結構也以首購族為主，有不少民眾來自於雙北地區。房型規劃適宜加上政策影響，造成「涵悅+」開賣即造成熱銷，如果想把握這次機會入住桃園八德區，可得加緊腳步了。

(中時新聞網)