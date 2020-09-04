【回憶殺】58歲資深女星朱慧珍外型美豔、身材火辣，在秀場表演邂逅邢峰，兩人熱戀2年多並生下1女朱安婕，看似郎才女貌的組合卻鬧出多段醜聞，邢峰還曾吞安眠藥企圖輕生，兩人的女兒也在26歲因情傷自我了斷。

朱慧珍

朱慧珍17歲參加歌唱比賽出道，22歲在秀場結緣知名主持人邢峰，兩人很快地陷入熱戀，兩年多後在未婚狀態下產下女兒朱安婕，本來外界以為兩人會邁向婚姻，沒想到一年後驚傳分手，只留下一張一家三口和樂融融的全家福。

朱慧珍、邢峰和女兒留下的全家福。（圖／中時資料照）

兩人分手後鬧得相當不愉快，邢峰曾為情所困，吞下20多顆安眠藥到台北大湖公園企圖跳水尋短，所幸獲救，但也埋下日後兩人長達多年的愛恨糾葛，朱慧珍指控邢峰有家暴傾向、外遇某女星、逼她跳樓，當時肚裡懷有女兒，還向男方下跪求饒「我跳下去是一屍兩命，你的事業也都毀了！」甚至語出驚人的表示，孕期9個月時，遭到邢峰的繼父摸私密處，向男方告狀卻不被採信，還反咬是自己去勾引別人，讓朱慧珍徹底對邢峰失望。不只如此，朱慧珍表示一直很希望邢峰能認領女兒，但一直到女兒身亡前，父女倆都沒有相認。

朱慧珍外型美豔、命運坎坷。（圖／中時資料照）

邢峰面對一連串的指控，透過節目解釋只有一次動粗鬧上警察局，他還原當時的情況，「不是我打她，是她爸爸跟她弟弟去打我。」他也否認自己外遇，表示分手朱慧珍4年才和老婆許素碧結婚，不滿朱慧珍到處造謠，2012年在律師的陪伴下，至臺北地檢署按鈴控告朱慧珍涉嫌妨害名譽及恐嚇。

昔日佳偶成怨偶，兩人的女兒命運也命運多舛，從小跟著媽媽生活，由於朱慧珍忙著外出賺錢，陪伴的時間相對減少，成年後情路不順，選擇在母親節跳樓輕生結束短暫的26歲生命，留給朱慧珍最沉痛的母親節禮物。

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