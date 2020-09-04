八月的最後一個周末，不單單是半年報趕著公布，諸多國內外重大政策也趕在開學前拍板定案，頻頻跌破市場眼鏡，相信九月的投資風格又將轉變。

先從聯準會聊起，在八月二十七日的全球央行年會線上會議，鮑爾主席宣布聯準會官員一致通過「平均通膨目標」，終結央行過去三十年所採取的預防性升息措施，以防止通膨躥升，這項決定是聯準會於二○一二年將通膨目標設定在2%後，最重大的貨幣政策架構變革，意味著聯準會可能有很長一段時間不會升息。

美元指數 長期恐回金融海嘯低點

訊息一傳出，美元指數應聲下跌，九月一日最低來到91.75點，跌破八月十八日的92.12低點。觀察從二○一一年五月72.7低點以來的上升趨勢線已經跌破四周，顯示自二○二○年三月的103.01高點拉回以來的跌勢還沒走完，就波浪理論的角度，目前處在川普上任以來的大Ｃ波下跌，極有可能是處在C-3的延伸波格局，下方的十年均線支撐落在89.35點，相當於二○一八年二月的88.24前波低點附近。換言之，這波跌勢的主要目的是測試十年均線的上升趨勢是否仍在。

然而，既然聯準會改變了自二○一二年以來將通膨目標設定在2%的政策，是近十年來最大的改變，自然十年均線極有可能扭轉上升趨勢，且不論川普能否連任，在COVID-19疫情爆發之後，全球供應鏈重塑已經是進行式，此時如果美元指數能夠維持長期的弱勢，卻是有利川普主張的製造業回美國的政策，估計不論是拜登入主白宮，抑或是川普連任，聯準會這招一出，再加上無限量寬鬆政策，美元指數長期有可能回到二○○八年金融海嘯的70.69前低點。

日相安倍晉三辭職 日圓加速升值

八月二十八日盤中突然傳來日本首相安倍晉三的辭職，日經225指數從23304點急跌690點到22614點，美元兌日圓急升1.13%，收105.3625日圓，健康問題是最佳的辭職理由，但選擇成為戰後在位最久的日本首相，安倍晉三自然是追求歷史定位的考量遠超過一切，而此時卸任，可以避開美國總統大選前最後的六十六天美中持續升級的角力。

從金融戰的角度，美元指數的弱勢vs.人民幣的升值，在歐元已經累積了+5%升值幅度後，有可能佔美元指數第二大成分的日圓要接棒升值，特別是川普為了選舉而要求日圓升值助貶美元，如此安倍晉三如果繼續留任的話，不排除要面對日圓升值的民怨，這對於下台的身段自然不好看，所以安倍晉三的突然辭職，可能暗示著接下來日圓升值的速度將加快。

美元貶值潮 台幣長期看升

環環相扣，有如火燒連環船，在美元指數貶值、人民幣與日圓可能加速升值，台幣的一美元兌29元關卡何時會破，相信不僅僅投資人在看，所有的進出口企業更是盯著看，第三季底能守住29.5元嗎？就算守得住，但越接近十一月三日的美國總統投票日，台幣能躲得過這波美元貶值潮嗎？

答案當然是扛不住來自川普的壓力，這點從八月二十八日蔡總統突然宣布開放美豬、美牛進口的政策來看，應該是美國衛生部長訪台的代價，可以從五二○蔡總統就職典禮上，美國國務卿蓬佩奧的官方賀電，台灣付出了1.8億美元買美國魚雷，以及台積電赴美設廠的代價，得到驗證。

此時開放美豬、美牛當然是幫了川普的選情加分，但有兩點值得留意的是，(1)蔡總統說有利台灣洽簽TIFA自由貿易協定，學者解讀是用TIFA對沖ECFA兩岸經濟合作架構協議可能被取消的衝擊，所以很有可能是先發生ECFA被取消，然後才有台美的TIFA。

(2)陳前總統針對美豬、美牛突然開放的解讀是，蔡總統已經無力抗拒美國的壓力，甚至是配合。這點從台灣越來越親美的立場，其實不意外，類似日本跟美國的盟友關係翻版吧。

但這有什麼影響呢？有件事情可以玩味一下，就是去年台灣總統大選之前，政府也曾放出風聲要禁微信，後來因反對聲浪太大而作罷，結果今年換川普要禁微信，美台聯手反中的步調由此可見。

台股突破30年高點魔咒後 反覆回測

因此，川普先前揚言將斷絕與中國大陸所有的關係，台灣作為美國的親密盟友，也會跟中國大陸切斷所有的關係嗎？看來台商回流的速度只會加快，台幣升值的趨勢應是長期。

台幣走升有利台股站穩12682前波高點，畢竟12682是台股30年的魔咒，雖然藉由台積電在七月二十七至二十八日的二連板攻上13031新高點，但也花了整整一個月時間，三度挑戰萬三失敗。

其實說穿了，台股正在進行突破12682前高點後的反覆回測，要消除三十年的心理壓力，絕不是短短的一個月就可以化解的，反覆磨上個一個季度也不為過。

輪漲速度變快 選股難度增加

因此處在美中南海軍事角力升級的第一線，台股縱使短期突破13031前高點，怕是也不容易一帆風順的頻創新高，加上有國安基金護盤，推測在美國下任總統確定之前，加權指數將處在大箱型震盪，族群齊漲的效應不明顯，且輪漲的速度加快，選股難度增加，考驗投資人的前瞻眼光與心理抗壓能力。

疫情帶動遠距離辦公教學、娛樂需求成長，戴爾、惠普、華碩等筆電大廠的半年報都傳利多，回頭看，就連這些筆電大廠在第一季時，也不敢奢望買氣能延續到下半年。主要是上半年疫情在各國大封城後，覺得疫情應該就可以被控制住，來得快，去得也快，在這種心態下，對於遠距離辦公教學的快速爆發，其實也抱持著邊走邊看的態度，沒有很放在心上。

再加上當時準備進入到夏天，期待天熱COVID-19病毒就此消失，至少川普的算盤是如此。怎知截至九月一日為止，全球確診人數已突破二千五百萬例，累計死亡逾八十五萬例。

時序又將進入到白露，此時氣溫開始下降，天氣轉涼，早晨草木上有了露水，全球防疫進入到新一波的挑戰，相信遠距離辦公教學的榮景還可維持一陣子，尤其是疫情又轉趨嚴重時。代表股為圓剛、圓展。

手遊電競疫情受益 電源供應器財報亮眼

事實上，手遊電競產業也是這波疫情的受益者，鈊象上半年EPS達22.26元，可望輕鬆超越去年的28.08元，股價見到955元新高，若無意外應該是下一支千元股。

從半年報發現許多電源供應器業者的財報意外亮眼，例如台達電、曜越、全漢等，加上這個族群還冒出了一支旭隼擠上千元行列，再加上台達電長年的穩定成長，這個族群的確是值得深挖，例如安鈦克、崧騰、偉訓、僑威。

(本文摘自《理財周刊 1045期》)

《理財周刊 1045期》

(中時新聞網)