小水滴進到下水道之後，經過了哪裡？最後又到了什麼地方？桃園水務局舉辦的「水循環前哨站-親子環教一日遊活動」，八月份周末四場(8/9、8/15、8/23、8/29)圓滿落幕，將近一百四十位大人、小孩攜手前往桃園各區的水資源回收中心，共同認識污水處理及水資源回收的奧秘。

本系列活動分別在石門水資源回收中心、北區水資源回收中心、楊梅水資源回收中心及大溪水資源回收中心舉辦，由導覽人員帶領親子實際走訪污水處理廠，包括初沉池、生物反應池、二沉池、紫外線殺菌等污水處理步驟，讓民眾了解家庭污水如何變乾淨水，再放流到溪水或提供民眾取用的過程。

桃園水務局環教老師徐珮雯表示，活動最主要的目的是要讓民眾了解污水處理廠的運作，今年特別增加管塞的議題，過去有民眾反映水管常阻塞，經過水務局實際訪查，有些家庭會把廚餘、衛生紙丟進水管裡，藉活動宣導，在清潔沐浴後，隨手把菜渣、果皮、毛髮、衛生紙清掉，避免水管阻塞，大家生活會更舒適。

活動中寓教於樂，先在「接水」遊戲中，察覺「水怎麼從指縫中溜走？」接著親子共同想出省水妙方，最後讓小朋友DIY手做淨水器，培育水循環小尖兵。有趣的是，講師以「ㄚ滴水道探險記」故事穿針引線，生動描繪小水滴在下水道的種種經歷，最後跑進水資源回收處理廠重獲新生，奇妙的旅程，不論大人、小孩都能深刻了解下水道和回收的重要性。

親子一同學習、樂在其中，有位媽媽分享，「小孩都以為洗菜的水、馬桶的水會流到大海，今天讓他們認識到會先進到污水處理廠」、「我覺得很棒，很有教育意義，帶小孩來認識什麼是污水處理廠」。好多小朋友都體會到珍惜水資源，「刷牙的時候要關水龍頭」、「洗手的時候，水不要開太大」、「洗澡不要泡澡，盡量洗快一點」，以及「把洗澡的水拿去沖馬桶」、「接雨水澆花」等二次利用的觀念，更「謝謝水務局的大哥哥大姊姊替我們守護水資源、愛地球。」

▊「水循環前哨站」親子協力自製淨水器，培育水循環小尖兵。

(本文摘自《理財周刊 1045期》)

《理財周刊 1045期》

(中時新聞網)