儘管美股周三（2日）重返29000點大關，但市場投資人已聚焦11月大選可能帶來的風險，尤其美國兩黨候選人的賭盤押注幾乎打平，追蹤美股恐慌指數「VIX」的期貨暗示，標普500在大選當天可能震盪至少3.5%。

金融時報2日報導，VIX的每月期貨合約，通常越接近遠期價格越高，不過10月底到期的Cboe波動率指數（VIX）期貨，周二報33.5，相較現貨VIX指數收在26.1高出不少。反映出標準普爾500指數持續創新高之際，美國大選的政治動盪隱憂將加劇，投資人深感憂心。

基金經理人Federico Gilly表示，選擇權市場目前預測，標普500在大選當天可能震盪至少3.5%。在選舉結果未揭曉之前，美股波動將居高不下。

避險基金Capstone投資組合經理人Jason Goldberg指出，過去一個月來，即使美股持續飆升，VIX恐慌指數也不斷上漲，周二收在26點，高於

長期平均值，透露出市場焦慮的心態。

Goldberg分析，年底隱含波動率高於正常值，暗指已為選後動盪搶先布局，「到期日在選後的VIX期貨合約價格並未下跌，感覺相當詭異，意味這場選舉恐怕不是那麼乾淨俐落。」

Real Clear Politics 8月31日的統計顯示，賭盤押注拜登勝選機率為50.1%，川普則為48.3%，雙方不相上下，近幾周兩人的民調差距持續縮小。

(中時新聞網)