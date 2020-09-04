這下子籃網的新任總教練選擇，真的出乎所有人意料之外！《ESPN》權威記者沃洛納斯基爆料，籃網官方宣布聘請毫無NBA教練資歷的名人堂球員納許擔任新教頭，雙方更一口氣簽下4年合約，代總教練沃恩則是改任首席助理教練，且領NBA助教最高薪。

根據沃神報導，籃網老闆蔡崇信與總管馬克斯最近幾周都跟納許積極接觸，希望爭取這名傳奇後衛擔任新總教練，最後終於獲得他的點頭同意，籃網除了看上納許的優異組織能力、籃球智商與打球包容性，更因他跟杜蘭特之間擁有不錯交情。

「我很開心能在這支一流球隊擁有執教機會，也很感謝蔡崇信與他的妻子克拉拉、馬克斯，他們相信我有能力領軍籃網，」納許說，「教練工作是我想在適當時機從事的職業，我很榮幸能跟布魯克林這些優秀球員與工作人員一起合作。」

納許球員生涯待過太陽、獨行俠與湖人，雖沒拿過總冠軍，卻擁有2度年度MVP、8次全明星球員、3次年度第一隊、5次年度助攻王等榮耀，他在2015年宣告退休之後，大部分時間都擔任勇士顧問，更在2018年宣告成為籃球名人堂一員。

曾跟納許當過太陽隊友的馬克斯表示，「在跟多名擁有高度成就的教練候選人見面過後，我們知道必須做出一個艱難決定，在納許身上我們看到一位領導者、一個溝通者與一個導師，他會贏得我們球員的尊重。」只是籃網這把也賭太大了。

(中時 )