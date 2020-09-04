連吊帶褲都遮不住張紫語好身材。(取自張紫語微博)

細So已獲老婆原諒。(取自東網)

香港前DJ蘇耀宗（細So）愛家好男人形象崩壞，遭踢爆背著結婚9年的「新聞之花」妻子陳穎楠（阿Wing）出軌身材火辣的已婚人妻練美施(Macy)。而小三練美施更是愛到卡慘死，不僅在某次激烈車震後，被傳染性病，還曾為細So墮胎，現在更傳出其實細So另有小四，且跟練美施一樣都是皮膚白滑的火辣人妻。

原來練美施在確診菜花後，曾氣憤質問細So，當時細So對傳染性病給她一事也相當愧疚，還坦承在與練美施交往前，曾與另一名女子發生關係，還是細So過去主持電視節目的一位女參賽者。

據東網報導，外界盛傳細So的小四就是曾經參加音樂節目《Show Time我主場》的已婚人妻參賽者張紫語（Jelly）。值得一提的是，張紫語不僅與練美施同為人妻，外型也一樣亮眼，還同樣擁有白皙滑嫩的肌膚與爆乳身材。而張紫語在消息曝光後，就將社群網站設為私人帳號。

其實在這段錯綜複雜的關係中，最可憐的莫過於是細So的老婆與練美施的中醫老公，但這兩人都相當大度原諒了另一半的出軌。練美施的老公更是挺身護妻，大讚老婆為人好，連病人都說她沒缺點，只是太容易相信人，而這件事也早已過去，也感受到老婆肯認錯的誠意。

(中時新聞網)