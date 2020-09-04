美式賣場好市多（COSTCO）深受民眾喜愛，不僅賣場好逛，不少人在逛完之後，也會前往美食區享用餐點。但近日卻有民眾發現，賣場美食區的內用環保杯在使用後，飲料上頭竟會「浮一層油」！對此，賣場表示，環保餐具都有經過高溫機器清洗，應該只是單一個案。

過去受到新冠肺炎疫情影響，國內美式賣場好市多曾一度撤除內用區，不過隨著疫情逐漸趨緩，賣場再度開放內用區座位供採買民眾用餐。此外內用餐具也改提供可重複使用的不鏽鋼餐具、環保杯。

不過近日卻有民眾表示內用環保杯在盛裝飲料時，上面會浮出一層類似油汙的東西。根據《東森新聞》報導，民眾到賣場點了2杯內用杯裝可樂，發現飲料上層友浮出一層白白的、像油的東西，且其中1杯重裝過後仍有相同問題。在向店員反映過後，店員直接換一個新的外帶紙杯給民眾。同樣是裝可樂，這次放個5分鐘，紙杯裡的飲料都沒問題。

再實測另一間店，一樣用內用杯裝可樂，再度發現內用杯裝的上頭真的有浮一層油，經過重裝再倒掉，約來回三、四次後，油才逐次減少。對此，美式賣場表示，應該只是單一個案，並強調賣場環保餐具都經過高溫清洗機，洗完還會再消毒。一位店員說「有可能是杯子的問題，因為我們是用洗碗機在洗的，可能會有遺漏掉的，可能沒有檢查清楚，杯子上面的問題。」

(中時新聞網)