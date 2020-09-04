總統蔡英文28日宣布開放含萊克多巴胺美豬、30個月齡以上美牛進口，傳出是以開放美豬、美牛，來換取台美FTA，引發藍營狂批犧牲國人健康。如今傳出，美國在台協會(AIT)已邀請國民黨立院國防外交委員會5立委，在10日進行餐敘。AIT出手，是否旨在助攻美豬牛過關、引起矚目。

據《聯合新聞》3日報導，傳AIT以副處長名義，邀約國民黨外交國防5位立委(含黨主席江啟臣在內)，在9月10日進行餐敘，黨團人士分析，應是為簽署BTA(雙邊貿易協定)前溝通。

政府宣布開放美豬後，藍營不斷痛批執政的民進黨雙標，在在野時要求零檢出，執政後卻說因時空背景不同而開放美豬牛。藍營也質疑，開放美豬牛能換來什麼？

對此，蔡英文總統2日公開表示，沒有所謂的『交換說』，政府所做決定，是基於經濟利益，也符合未來總體戰略目標」。不過藍營仍續批民進黨鴨霸、強渡關山。

事實上，在蔡政府宣布開放美豬牛後，美方就拋出將舉行「台美經濟與商業對話」，更派由主管經濟成長、能源及環境的美國國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）來訪。經濟部次長陳正祺3日在記者會說明，美國是全世界最重要的市場，台美要簽貿易協定在美國內部一直有支持的聲音，從貿易上來講，台美貿易超過2.43兆元，已超過台灣對外貿易的13％以上，是非常重要的貿易夥伴，尤其「中美貿易戰」以來，供應鏈重整，台美貿易升溫，去年就成長17％、雙邊投資也在成長。

中華經濟研究院副院長王健全3日在本報投書表示，台灣在新冠肺炎後，反全球化浪潮高漲及「貿易戰」影響下，加入由大陸主導的「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」機會相當渺茫，加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」也因多數成員為大陸貿易夥伴，存在事實上困難。因此，若不和美國簽署FTA，勢必會被邊緣化。

國民黨文傳會主委王育敏2日公開重申，「拒吃瘦肉精美豬，力挺台灣國產豬」，強調政府貿然宣布開放瘦肉精美豬進口，並將在6日全代會舉辦記者會，當天也同時作為發起全民「食安公投」連署的起點。

就在外界討論聲音不斷之際，傳出AIT將邀宴藍營立委，是否觸及美方「要給什麼」以及與藍委溝通，引起矚目。

(中時新聞網)