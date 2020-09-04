蔡英文總統宣布明年將開放美豬美牛進口，衛福部長陳時中加碼表示，目前規畫開放「全豬」進口，國民黨為此揚言發動豬農遊行抗議活動。資深媒體人陳揮文卻表示，國民黨的上上策，是幫蔡英文講話。

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》中表示，國民黨的戰略跟戰術都有問題，實在悲哀。國民黨曾經當家執政，當家才知持家的辛苦。因為國民黨是除了民進黨以外唯一執政過的政黨，有沒有想過諒解一下蔡總統。前總統馬英九跟國民黨主席江啟臣在美豬議題表現上，不夠；前高雄市長韓國瑜則是直接閉關，他是選過總統的人、應該更了解蔡總統現在的狀況。

陳揮文指出，國民黨的上上策是去幫蔡總統講話，我們也被美國霸凌過、被美國逼迫過，所以我們能夠體諒民進黨跟蔡總統現在的狀況，國民黨全力去支持蔡總統，絕對不杯葛，公投、遊行、豬農抗議等，國民黨都不參加，反而去支持蔡總統，這才是上上策。若是國民黨聽不進去，還打算繼續在野的話，那就繼續做下去。

陳揮文也表示，國民黨若要抗爭，黨主席江啟臣要出來講，請大家忍受4年，4年之後國民黨重新執政，立刻取消含瘦肉精的美豬美牛進口。可以開放，當然也可以取消。

(中時新聞網)