口罩國家隊加利遭踢爆從大陸進口口罩充當台製實名制口罩，出貨給各大藥局，引發民眾恐慌，消息也傳到大陸，不少陸網友看到後也大酸：「口嫌體正直」、「整天罵我們黑心，自己用的最爽」。

大陸「帝吧」網軍在微博分享新聞後大酸：「台灣又丟人了，口找緊缺大家排隊買，結果實名制竟然是大陸安徽出產的，現在也不吹唐鳳了，真是丟人」。

老闆林明進為口罩品質掛保證，還怒嗆政府最好把他踢出口罩國家隊。（許家寧攝）

陸網友也紛紛留言：「嘴巴說不要，身體很誠實」、「口嫌體正直」、「估計下一步要說這是安徽在台企業製造的」、「快點丟掉啊，戴上去就不是台灣人了」、「我們出口的時候應該要印五星旗」、「憑什麼說大陸製是劣品？我們幾十億人戴了沒事，他們瘦肉精吃多了？」、「天天罵大陸，淘寶用的飛起」、「寫上內含5G晶片，就問灣灣怕不怕」。

加利老闆林明進3日晚間出面受訪，坦承確有此事，但掛保證防護力數據高達99.8%，比台灣醫療口罩的95%標準還高，更爆料有其他廠商做一樣的事情。他也痛批當上「口罩國家隊」根本就變血汗事業，自己員工從大年初五到現在都沒辦法好好休息，產能不足，也曾對經濟部提出調降徵額要求，但被否決。

(中時新聞網)