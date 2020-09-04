新北市加利科技公司老闆林明進涉嫌輸入337萬片陸製非醫用口罩混充，指控被政府壓得產不過氣來，不得出此下策，除爆料有廠商也這樣做，晚間三度受訪再爆料，當時被求在空白紙上簽名，事後才得知「被同意」繳交46％生產線口罩給國家隊，直呼被騙了。

林明進說，自從六月起國軍撤離產線後，廠商還是要如數繳交國軍支援時的46％產量，之前就曾跟政府反映過口罩生產負荷量太大，但未獲回應，許多國家隊和他一樣因無法負荷，都有類似情形，感嘆剛加入口罩國家隊時，以國家隊為榮，現在以國家隊為恥！

林明進不滿表示，當初被紡織產業綜合研究所要求在空白紙上簽名，沒想到後來竟被加上合約內容，變成同意政府徵用口罩生產線46％產量，去詢問食藥署或衛福部，都說已白紙黑字確認過，形同「被同意」徵用，質疑政府未免太不光明正大。

林指出，每天國家徵用量為800萬，國軍撤出產線後，鶯歌、高雄有2個大型廠商拒絕繳交160萬片口罩，他們這些「小咖」國家隊，就要幫忙補足缺口，像他七月要多交7.2％、八月6.8％，員工根本無法負荷，他這樣做也是為了保護員工。

他強調工廠已成立20多年，對自家的口罩品質掛保證，也質疑政府分配機台不均，有些國家隊廠房很小，卻可分到十台機台，自己卻只分到一台，每周都要上繳那麼多數量，還得面對丟掉客戶的風險，現在巴不得趕快被踢出國家隊，就可以好好休息了。

(中時 )