一位男性網友帶女友去吃牛排，卻因為店休被女友說「影響心情」狠甩。（摘自靠北女友）

情侶之間除了享受愛情的滋潤，更大的考驗反而是日常生活中的小事，有時2人感情可以很堅定，同時也很脆弱。一位男性網友帶女友去吃牛排，卻因為1超瞎原因被分手，只好上網抱怨。但網友一看驚覺案情並不單純，認為牛排是無辜的，只是當事人被套路了。

該原PO在臉書「靠北女友my girl」上表示，帶女友到牛排店，卻不幸遇上公休，但是女方卻向他吵說「不行，我今天就是吃牛排的心情，我就一定要吃那家。沒訂到位！你打壞我心情，我們分手吧。」讓原PO傻眼直呼「牛排店公休，關我屁事啊。然後我就被分手了？」

貼文一出，馬上引起熱議，一位女網友留言表示「因食物而結下的仇恨最恐怖」。但看在其他網友眼裡，案情卻不單純，認為牛排指示分手的藉口，根本是女方想分很久了。網友紛紛表示「 其實前面都是牽拖的屁話，只有最後一句是真的」、「牛排是藉口！分手是真的」、「想分手才是真的，吃牛排是假的」、「這理由她想很久了，你不知道嘛」、「她純粹想分很久」、「滿滿的套路」、「題發揮陰你而已」。

眾人認為，搞不好女方其實已經事先問過店家公休時間了，牛排只是剛好的藉口「想分手啥都可以是理由！」當然也有可能因為蛋餅、炒飯、涮涮鍋等理由分手，建議原PO不用太意外下一位會更好。

(中時新聞網)