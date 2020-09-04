日舞國際製作、HBO Asia原創影集《獵夢特工》集結王識賢、楊一展、吳子霏、王耀慶、徐若瑄、吳可熙等，更邀來日本國寶級演員國村隼演出，卡司堅強兼具國際化。王識賢劇裡和國村隼從對立到合作，他3日讚嘆國村隼「不愧是國寶級，演技功課做足，完全不用調整，每次對戲都相當敬畏」。

日本國寶級演員國村隼在《獵夢特工》展現劍道氣勢。（HBO Asia提供）

王識賢曾獲金曲獎歌王，拍戲現場，翻譯特別向國村隼介紹他，王識賢在現場也清唱〈酒よ（Sake Yo）〉，即江蕙、施文彬〈傷心酒店〉日文原版歌，聽得國村隼鼓掌頻說好聽，對於日本歌曲能在台灣傳唱感到光榮。王識賢戲裡飾演超級科學家，學識淵博但自視甚高，拍戲時要背許多專有名詞，為戲下許多苦工。

日本國寶級演員國村隼參與台劇《獵夢特工》演出。（HBO Asia提供）

劇組替國村隼量身打造日式能劇場景，原本也為他準備和服，沒想到國村隼開拍前仔細研讀劇本，決定從日本訂製純手工和服來台，由日本皇室御用的和服設計師親手操刀，價值百萬元。國村隼對細節要求，他熟悉日本劍道，揮舞起來架式十足，也會抽空指導其他演員持刀方式。

王識賢在劇中被國村隼、吳可熙等持武士刀追殺，有時為畫面逼真，會用真刀入鏡，沒被真刀劃傷，但「假刀真劈」，拍戲當下腎上腺素爆發沒發現，回家才發現多處瘀青。最新第四集將於9月6日晚間9點HBO頻道首播，HBO GO同步上線。

日本國寶級演員國村隼參與《獵夢特工》演出，精湛演技讓同劇演員相當敬畏。（HBO Asia提供）

日本國寶級演員國村隼在《獵夢特工》中和吳可熙有對手戲。（HBO Asia提供）

吳可熙和日本國寶級演員國村隼在《獵夢特工》有精彩對手戲。（HBO Asia提供）

(中時 )