政府將擴大美豬美牛進口，立法院國民黨團3日召開記者會，質疑開放含瘦肉精美豬進口能得到什麼？被問到國民黨執政時開放美牛換到什麼？綠側翼粉專酸。國民黨全體定格10秒無法回答。國民黨北市議員徐巧芯打臉說，前面停10秒，只是互相禮讓發言；她也有回答，但該粉專不敢放出來。

臉書粉專「只是堵藍」貼文指出，國民黨被記者提問到，請問國民黨當初開放美牛，到底換到了甚麼好處，結果國民黨全體定格10秒無法回答，然後之後講的也是換到三小和平。

徐巧芯在臉書PO文指出，「只是堵藍」造謠仔紀錄再+1，這場記者會她有回答，但該粉專不敢放出來，前面10秒，只是大家在看對方有沒有要先講，互相禮讓而已。不過「只是堵藍」也不是造謠一兩天了。她回答的內容，甚至媒體都有報導，結果它根本不敢放，就跟它不敢把面具摘下來一樣。

徐巧芯表示，現在側翼粉專悲哀到連別人什麼時候回答問題都要數秒數，你以為我是在參加百萬小學堂哦？笑死。

徐巧芯當時表示，當時馬政府開放美牛，是在兼顧國人健康的前提下進行；現在民進黨政府不只開放國人習慣食用較多量的豬肉，還開放有更高狂牛症風險的30月以上牛肉，更開放包含內臟的全豬。民進黨若真的承受不了美方壓力，而必須多開放一些美豬美牛，還能夠體諒；但如果民進黨真的心繫國人健康，至少應該跟美國協商不要開放內臟，可是現在卻連這個都沒做，凸顯出民進黨和國民黨不一樣的地方。

(中時新聞網)