導覽是了解城市的傳統方式，但隨資訊環境改變，實境遊戲也能成為旅遊新方式。南臺科技大學副教授蕭百芳與學生設計街區遊戲，藉走讀、採訪、程式設計與故事文本發想，讓民眾透過遊戲認識歷史。目前團隊以神農街為起點，並擴及其他老街，讓更多遊客以不同方式認識老街文化、故事，旅遊新玩法正式啟動。

蕭百芳在南臺科大通識中心開設「老街文創與再生」課程，以位於中西區裡的老街為對象，選定五條港神農街為主軸，擴及於正興街、信義街、新美街與康樂街，由學生設計街區遊戲，活絡街區。

遊戲甚至加入國際版，讓外國朋友也能享樂。（蕭百芳提供／李宜杰台南傳真）

蕭百芳提到，課程都是循序漸進的，從設計、發想，到實地勘察街區地形，甚至還要拜訪地方居民，與台南市五條港發展協會溝通等，除了能幫助活化街區，學生同時也不斷學習成長，「雖然課程繁重，但同學超愛，幾乎每學期都爆滿。」

街區遊戲獲得親子家庭青睞，詢問度超高。（蕭百芳提供／李宜杰台南傳真）

蕭百芳也說，目前神農街的街區遊戲已正式上線，甚至有同學主動加入國際版、電子化、AR等元素，讓街區遊戲更臻完善，「不少親子、家庭都詢問度破表，學生們也都成就感十足。」

蕭百芳表示，近年來，赴神農街的遊客都只是拍照，平均停留時間不長，因此透過街區遊戲，能讓民眾深入了解地方歷史，「未來待團隊成熟，也許還能讓地方居民當關主，或是交由商圈經營。」

(中時 )