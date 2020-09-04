美國股市投資人拋售近來飆漲的科技股，導致華爾街股市今天收盤重挫。其中，道瓊工業指數收盤暴跌807.77點，以科技股為主的那斯達克綜合指數跌幅近5%。三大指數均回吐前7個交易日的漲幅，創下數月來單日最糟表現。

美國勞工部周四公布，8月29日止當周首次請領失業救濟金人數為88.1萬人，低於市場預估的95萬人。不過，投資人拋售近來飆漲的科技股，導致華爾街股市今天收盤重挫，經濟數據則凸顯市場對經濟漫長且艱困復甦的憂心。

道瓊工業指數下挫807.77點，跌幅2.78%，收在28292.73點。

標準普爾500指數重挫125.78點，跌幅3.51%，收在3455.06點。

那斯達克綜合指數大跌598.34點，跌幅4.96%，收在11458.1點。

美股科技五大天王全盤皆墨，蘋果重摔8.01%；臉書跌3.76%；Alphabet跌5.12%；亞馬遜跌 4.63%；微軟跌6.19%。此外汽車板塊總市值排名第一的特斯拉跌9.02%。蘋果暴跌8%，拖累道瓊尾盤一度跳水逾千點，終場收跌逾800點，創6月11日來最大單日跌幅。標普500跌幅超過3.5%，創6月初來表現最差，納指下跌近5%，是3月以來最大跌幅。

晶片股賣壓沉重，費城半導體指數大跌5.74%。台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.2%，為表現最佳的成分股。

紐約時報報導，科技股近幾個月走勢極佳，許多散戶未買進實際股票，而是透過選擇權交易，以買權壓寶科技股持續走高，選擇權交易商則以賣權避險。隨著美股扶搖直上，分析師指出，選擇權交易商最近幾天積極買進賣權避險，科技股賣壓跟著加重。

(中時新聞網)