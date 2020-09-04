【1】捨農漁換綠能 挨轟殺雞取卵

4年前雲林縣麥寮鄉有3個村上百公頃土地被農委會畫設為不利農業經營區變為太陽能專區，村民抗議未果；最近竟傳出麥寮蛋黃區的7個村1132公頃又被畫為「低地力區」，將擴大納入光電區；讓外界擔心台灣的綠色農田，正被一片片灰色的太陽能板「占領」。

【2】館長百萬換緩刑 憲哥心如止水

網紅「館長」陳之漢直播飆罵綜藝天王吳宗憲「甲洨」、「屁都不如」，挨告公然侮辱，雙方雖沒和解成功，但台北地院承審法官廖晉賦認為，館長同意10萬元公益捐，更自行加碼到100萬元，3日判他拘役58天，得易科罰金，緩刑2年，盼雙方日後能理性對話，共同為直播風潮注入正能量。

【3】連任救命丹 川普拚選前發疫苗

新冠疫苗，成為美國總統川普拚連任的救命稻草！美國媒體2日報導，川普團隊刻意淡化疫情、加快催生且配發疫苗，甚至可能以政治力施壓食品暨藥物管理局（FDA）緊急核准疫苗上市，以當成政績。美國疾病管制暨預防中心（CDC）也正式發函，要求各州在11月1日前，做好發放新冠疫苗的準備。由於聯邦政府對疫情的因應不力，加上此日期剛好在大選（11月3日）前，此舉不但令科學家憂心，更被認與選戰策略脫不了關係。

【4】BTA非FTA 簽署未必有利

自從政府開放含瘦肉精美豬進口後，國人都很關心到底台灣換得了什麼？前經濟部長尹啟銘表示，大家以為台灣換到了BTA，甚至誤認為BTA就是FTA，其實「BTA不等於FTA，BTA對簽約國不見得全都是有利的」。

【5】歐陽妮妮甜曝張書豪偷親

歐陽妮妮和張書豪因合作新戲《腦波小姐》傳戀情，過去2人因「手滑」在IG洩露愛的互動，也被周刊直擊日本遊，但至今未認愛。星二代出身的妮妮，過去曾找槍手代考、闖他系系辦拍照惹議，她3日談及張書豪起初和她刻意保持距離，「他不知道怎麼跟我接觸，可能看我以前新聞，印象不太好」，後來她主動搭話，加入張書豪、張捷玩手遊行列，「我們先加ID才加IG」。

(中時新聞網)