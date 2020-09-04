籃網隊聘請名人堂控衛納許(Steve Nash)擔任總教練，由於他毫無執教經驗而引來各界震驚。但有的人還要朝向很負面的方向去想，像是ESPN非裔名嘴史密斯(Stephen A. Smith)就批評納許是依靠他的膚色，所謂「白人特權」才當上總教練。

史密斯在節目抱怨：「我非常非常不想這樣說。納許是一個大家都喜歡的球員，科爾(Steve Kerr)也是沒有經驗就當了勇士總教練，我並不是針對納許。但是這沒有別的理由了，這是白人特權。這種好事不會發生在黑人身上。」

「我知道籃網主將杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)都支持這個決定，但是黑人教練泰隆盧(Tyronn Lue)、馬克傑克生(Mark Jackson)、卡賽爾(Sam Cassell)都被籃網跳過了。即使在美國黑人正受到壓迫的時候，這個還是再度印證我們黑人必須付出雙倍的努力才能獲得相同的肯定。」

然而史密斯的批評是不正確的，退役控衛費許(Derek Fisher)也在毫無經驗時就當上尼克總教練(2014-15球季)。《紐約郵報》還指出過去16位黑人教練，其中9人無執教經驗。另外史密斯也忘了籃網老闆是蔡崇信，蔡有什麼理由要特別欺壓黑人嗎？

(中時新聞網)