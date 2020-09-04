新北市「口罩國家隊」加利公司，被查獲以陸製非醫療用口罩混充實名制口罩，主要流入新北10行政區、宜蘭地區與北市少數，引發社會震驚。加利老闆昨(3日)晚間現身表示，「剛開始以國家隊為榮，後來以參加國家隊為恥，為達到口罩需求，必須日以繼夜，沒辦法給員工休息。」對此，經濟部則是回擊，加利每天徵收量為19萬片，但政府撥給的22萬片熔噴布原料都有用完，顯示產能沒有不足。

食品藥物管理署於2日接獲，新北市三重區藥師發現收到來自加利科技有限公司八里廠出貨之實名制口罩一箱共36包，其中1包附有安徽製等簡體字樣標籤，經新北市藥師公會通報食藥署。食藥署隨即透過政風處，會同台北市調查處及新北市政府衛生局漏夜赴加利八里廠查核，發現加利八里廠於今年8月間，輸入數批約337萬餘片非醫療用口罩，於廠內分裝改標以醫療用名義混充醫療用銷售。

對此，加利老闆則是現身說明，「從七月份開始，我們這些小咖的國家隊，每一個月要多扛7.2%，到了8月份要扛6.8%，人員本來就負載很大，再加上這些數量根本沒辦法負荷，加上之前有少數國家隊把不良品刻意加進去，而他使用的口罩防護等級高達99.8%，比醫療級95%更好，我不是黑心工廠，我不好，會承擔法律責任，但不這樣做，人員沒辦法休息，會把人員累死掉。」

然而，據《鏡週刊》報導，經濟部官員拿出數據表示，政府供應熔噴布每公斤為460元、市面價格為600到1000元，而加利科技每天徵收19萬片，政府撥給的22萬片熔噴布原料卻都有用完，顯示產能沒有不足。

另外，由於加利公司喊冤有去反映調降徵用數量不被接受，壓力太大才混充。對此，經濟部官員則是指出，當初全額徵用改定額徵用，廠商只要繳給國家一定數量後，其餘可在國內、國外自由買賣，這應是廠商想要外銷的藉口。

食品藥物管理署指出，經查，加利八里廠供配銷予實名制1.0之藥局與衛生所，主要分配在新北市10行政區(三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門)與宜蘭縣及少數分配於台北市。若民眾買到口罩本體標示「Carry mask」之口罩，可於4日起至11日至有販售口罩實名制1.0之藥局或衛生所進行換貨。

(中時新聞網)