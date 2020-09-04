台新金為籌措併購保德信人壽資金，傳出有意先出售3％彰銀持股。金管會對此表示，依現行金控法及銀行法規定，台新金若要出售彰銀持股，在董事會決議出售持股及實際出售持股時，均須向金管會申報，意即必須向金管會申報2次。

銀行局副局長林志吉表示，金控獲准併購投資後，若打算改變對被投資事業持股，需先提交董事會決議，並在通過10天內向金管會申報備查。而實際出售持股時，每變動超過1個百分點，亦須在10天內向金管會申報備查。

金控投資管理辦法第10條規定，經金管會核准投資並執行完成的金控公司，董事會若決議轉讓被投資事業持股、或解散被投資事業時，應檢具董事會會議紀錄、價格合理性說明及損益分析、對金控集團資本適足率影響等書件，在10天內向金管會申報備查。

銀行法第25條規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過5％者，以及持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，均應自持有日起10天內向金管會申報。而持股逾10％、25％或50％者，均應分別事先向金管會申請核准。

(時報資訊)