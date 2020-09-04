金管會日前宣布正式啟動「公司治理3.0－永續發展藍圖」，預計自明年起3年內推動39項具體措施。為協助公司了解相關內容，金管會委由證交所與櫃買中心，將在21日共同舉辦高峰論壇，並優先邀請上市櫃公司董事及監察人與會。
金管會指出，此次高峰論壇將以專題報告方式，介紹「公司治理3.0」所設定的強化董事會職能、提高資訊透明度、強化利害關係人溝通、接軌國際規範、深化永續治理文化等5大主軸，以及相關具體推動方式。
另外，高峰論壇亦邀請專家學者、上市上櫃公司董事等，針對促進股東行動主義，引導機構投資人落實盡職治理，以及提高環境、社會及治理（ESG）資訊揭露透明度，提供多元化永續金融商品等主題，進行數場專題演講與對談。
金管會表示，希望透過此次共同交流與經驗分享，協助公司了解永續發展藍圖推動方向，進一步達到深化落實公司治理、提升企業永續發展、營造健全ESG生態體系及強化資本市場國際競爭力的核心願景。
(時報資訊)
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