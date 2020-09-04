金管會為促使保險公司重視風險管理工作、健全保險業經營，委請保發中心於7日舉辦「2020年保險業風險管理（ERM）趨勢論壇」，以「保險業重塑與新生之契機」為主軸，以協助保險業接軌新一代清償能力制度及IFRS 17新制。

保險業風險管理趨勢論壇2011年首次舉辦，歷年就風險管理實際經驗、風險評估標準的改革與趨勢、內部模型法、自我風險及清償能力評估制度發展、風險偵測與管理、金融科技創新對保險業未來發展影響，以及監理制度改革與永續發展等各項議題進行討論。

金管會表示，鑒於國際保險資本標準（ICS）擬自2025年實施，台灣保險業將在2026年正式接軌新一代清償能力制度及IFRS 17，面對接軌新制規範將重塑保險業之體質與產業生態，此次論壇將以「保險業重塑與新生之契機」作為主軸。

此次論壇議題包括台灣保險業接軌IFRS 17及ICS的機會與挑戰、ICS 2.0巨災風險資本與天災模型建模、ICS 5年監測期間的保險集團監理架構、新加坡實施RBC2的衝擊與經驗分享、ICS 2.0的發展與5年監測期，以及ICS 2.0與其未來展望等。

雖然今年許多大型會議受新冠肺炎疫情影響而取消，金管會本於推動保險業瞭解國際監理制度及強化風險管理目標，仍決議持續辦理論壇，並邀請國際保險監理機構或他國監理官，以視訊方式主講國外監理制度發展，並請國內專家與業者代表進行研究心得與經驗分享。

金管會表示，此次論壇規畫由專家與業者代表，就保險業如何因應IFRS 17接軌挑戰進行座談，以提高保險業參與程度。並藉此讓保險業者更廣泛瞭解國際間推動ICS與接軌IFRS 17的經驗與進展，有助於台灣保險業接軌新一代清償能力制度及IFRS 17。

(時報資訊)