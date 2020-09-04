台中市大里區一位4歲女童遭人凌虐致死，經黑色塑膠袋包裹後埋屍南投。警方掌握涉案的嫌疑人彭姓生母、彭女的陳姓前男友以及蔡姓友人。據悉，彭女不願透露女童死因；陳男更聲稱，吸毒後精神恍惚，醒來就見女童已在廁所溺斃，否認對其痛下毒手。

據了解，這位女童生前與外婆一起住在台中，今年5月時，彭姓生母將女兒帶去當時的陳姓男友大里家中玩，但卻只見陳女獨自回來。外婆多次詢問外孫女跑去哪，甚至要求視訊卻未獲得彭女的回應；並於7月間向台中分局申請協尋失蹤人口。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍表示，今年8月間檢方接獲女童遭殺害棄屍的情資，指揮南投警方偵辦後，發現彭女前男友陳男涉嫌重大，檢警3日突破兇嫌心防，趕到埋屍地點搜索，順利在八卦山旁空地挖出黑色塑膠袋的女童屍體。

帶回偵訊後，兇嫌3人卻對女童死因避重就輕且否認犯案。彭女表示，只知道女兒死訊，且遺體被陳嫌載去棄屍後，有燒香拜拜，但她不願透露死因。陳嫌則辯稱，吸毒後恍惚之際有毆打女童，然後進入昏茫狀態，清醒後再看到女童時，已在廁所溺斃，才以塑膠袋包裹女童屍體並載回名間老家旁掩埋，但否認虐殺女童。

目前全案將陳嫌等3人依殺人、棄屍罪送辦；並於昨晚向法院聲請羈押彭女、蔡姓友人。而法醫也將對女童遺體進行解剖，將樣本送法醫研究所鑑識，進一步釐清女童死因。

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(中時新聞網)