臉書網友留言。(圖/翻攝自臉書)

國際預言家Master Wong曾精準預言蔡英文當選總統、韓國瑜會落選，近日又預言表示，2020年10月將可能爆發第三次世界大戰，而且這場戰役還會是「終局之戰」。

根據《民視新聞網》報導，Master Wong表示，2020年由於新冠肺炎導致多國鎖國，許多海外公民都會返國，就軍事戰略而言，這是處理台海問題的好時機。然而，這個時間點卻也可能出現區域性衝突，一旦擦槍走火，不排除會引爆第三次世界大戰。

不僅如此，Master Wong更指出，若真爆發第三次世界大戰，將會是三個月就速戰速決的「高科技戰」，此後世界將不再有戰事，故此役將是「世界終局之戰」。

言論一出，討論熱烈。網友紛紛回應：「電子戰，線上戰爭遊戲」、「用『若』這個字還叫預言家？」「這麼準的話，上次威力彩應該是他中啊。講那些五四三」、「危言聳聽」、「這蔡、韓兩件事我也預言了，我也是大預言家哦。我也預言2099年，人類會被AI控制，地球人滅亡之時才是世界終戰」。

(中時新聞網)