本季年度新秀獎項早已入了灰熊後衛莫蘭特口袋！NBA官方4日宣布，莫蘭特順利擊敗熱火後衛納恩、鵜鶘前鋒「爆鞋哥」錫安威廉森，成為本季年度新秀得主，他也很快在自己推特上貼出年度新秀獎盃照片，更附上得意的表情圖片。

根據NBA官方公布的媒體票選結果，莫蘭特包辦99張第1名選票與1張第2名選票，以壓倒性的總分498分拿下年度新秀，排名第2的納恩拿下56張第2名選票與36張第2名選票、總分204分；爆鞋哥拿到總分140分排在第3。

身為去年選秀榜眼的莫蘭特，本季場均17.8分、7.3助攻與3.9籃板，幫助灰熊從季前不被看好的爛隊，變成本季例行賽搶下34勝39敗、西區排名第9的球隊，卻在附加賽碰上季末火力全開的利拉德領軍拓荒者，灰熊仍然無緣闖進季後賽。

其實本季開打前夕，外界最看好的年度新秀得主是錫安威廉森，可惜他因傷勢困擾，本季只打24場例行賽，平均拿下22.5分、6.3籃板及2.1助攻，鵜鶘雖也參加本季復賽，卻很早就告淘汰，但在球迷關注度上，威廉森仍然完勝莫蘭特！

(中時 )