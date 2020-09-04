「海神」颱風眼清晰可見！吳德榮曝最新路徑，今有機會挑戰成強颱。（氣象局）

今年第10號颱風「海神」開眼！氣象專家吳德榮表示，「海神之眼」越來越清晰，強度也快速增強中，今日即有機會挑戰成為今年首個強颱。而目前海神正朝日本、韓國方向前進，預計6日晚間會侵襲日本西部。

中央氣象局長鄭明典今早在臉書分享「海神衛星雲圖」表示，過了一晚，海神後眼牆雲系明顯組織起來，「這樣厚實均勻的眼牆和清晰的颱風眼，看起來就覺得它應該很強！」

而吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今晨真實色雲圖顯示，「海神之眼」愈來愈清晰，正快速增強中。

吳德榮表示，根據氣象局今晨2時的「路徑潛勢預測圖」顯示，「海神」近中心最大平均風速已達45米/秒，向西北西轉北北西、再轉北，逐漸加速前進，途經「海洋熱含量」(OHC)高的海域，強度快速增強，今日即有挑戰成為今年第1個「強烈」颱風(≧51米/秒)的機率。

吳德榮指出，海神的暴風圈後天（6日）起將侵襲日本西部，下周一晨颱風中心通過日本九州西方近海，白天登陸韓國、暴風圈橫掃朝鮮半島，對日本西部、朝鮮半島皆構成極大威脅。

吳德榮也說，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今、明兩天盛行微弱東北風，水氣略多，迎風面北海岸、東半部有局部短暫陣雨的機率，中南部地區及北部山區午後有局部陣雨或雷雨。今日各地區氣溫：北部23至33度、中部23至35度、南部23至35度、東部23至36度。

(中時新聞網)