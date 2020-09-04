雷霆與火箭大戰7場僅以微小差距落敗(102-104)，主控保羅(Chris Paul)對裁判非常不滿，他還點名是一位叫做佛斯特(Scott Foster)的裁判找他麻煩。第2節剩下兩分半時火箭哈登(James Harden)持球衝入，保羅被吹阻擋犯規，隨即又被判「延誤比賽」(技術犯規)，讓哈登連罰3球。

保羅解釋：「現場有時候會放即時重播，你可以看了重播再決定要不要提出挑戰。我當時蹲下綁鞋帶，順便等等看是否有機會看到重播。」保羅正擋在路中間，佛斯特叫人來拖地，把保羅趕走，只是保羅移開了仍被判延誤比賽。

「這沒道理，很離譜，太瘋狂了，我不知道他是怎樣。我們本來可以贏的。是的，我會被罰款，我說出他的名字了。」哈登3罰俱中，保羅對佛斯特的判決忿忿不平，畢竟兩隊差距太小，難以承受這種爭議判決。

2008年鵜鶘隊(當時叫做黃蜂)季後賽大戰7場敗給馬刺，保羅抱怨過佛斯特害他們輸球，沒想到這次又是佛斯特。然而本季初雷霆對戰灰狼，終場前1.1秒保羅向佛斯特告狀說灰狼有人延誤比賽，佛斯特也真的讓雷霆罰球，領先的灰狼因此被逼進延長賽輸掉比賽，說起來佛斯特應該算是很公平的。

(中時新聞網)