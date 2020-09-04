智伸科(4551)8月合併營收為6.87億元，月增2.93％，年增4.33％；累計前8月合併營收為43.82億元，年減12.16％。智伸科8月營收受惠大陸新車銷售市場回溫，加上醫療、電子事業部的出貨表現持續暢旺，單月營收持續復甦。

智伸科第2季併購旭申遇到歐美封城，由於歐美市場占旭申整體營收比重達6成，導致營收不如預期。但收購案完成後，智伸科在台灣與大陸皆有產能，分別貢獻上半年整體產值的39％與61％。因而地緣政治趨於緊張之際，智伸科可提供客戶更多元的採購選項。

旭申在純電動車領域，包括傳動與馬達散熱零件著墨較深，因此合併後智伸科估計未來幾年電動車業務將有較顯著成長，3年內油電混合與純電動車佔汽車營收比重突破37％。

預估下半年汽車業務將逐步復甦，營收佔比可望自上半年的57％回復至7成，非汽車業務包括磁碟儲存、醫療與運動營收也可望優於上半年。

(時報資訊)