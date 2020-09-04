伊能靜2016年和秦昊結婚後，兩人育有一女小米粒，即便已經52歲了，仍有想拚第二胎的打算，不過老公秦昊在仔細思考一天後，決定打槍伊能靜，主要是生下第二胎之後「小米粒會太可憐了」。

伊能靜在陸綜《未知的餐桌》擔任飛行嘉賓，她在節目中曾向秦昊暗示想生第二胎，未料秦昊經過徹夜思考後，還是希望伊能靜能打消此念頭，他表示若生下第二胎，小米粒就會升格為姐姐，到時她不僅要學會去愛妹妹或弟弟，也不能一人獨佔父母所有的愛，直呼「小米粒太可憐了」，甚至講到一度情緒崩潰。

伊能靜曝與秦昊不讓她生第二胎，是因為覺得對女兒太可憐。（圖／新浪娛樂）

而秦昊不想要伊能靜生第二胎，原來不是顧及她的身體狀況，只是捨不得小米粒被迫成長，以及無法獲得完整的愛，還哽咽表示：「她要變得懂事，都還沒來得及長大」，讓伊能靜看了覺得好氣又好笑，忍不住吐槽：「你才是我們家的戲精吧」。

近來伊能靜連續登上陸綜《乘風破浪的姐姐》、《婆婆和媽媽》，人氣跟著水漲船高，不過人紅是非多的她，被陸續遭指有「媽味」、強勢，對此她則高EQ回應：「有媽味是很珍貴的事」，獲得網友一片讚賞。

(中時新聞網)