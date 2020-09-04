小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（4日）財經重點。

【1】陸狠砸10兆人民幣 拚第三代半導體

面對美國在半導體領域不斷打壓，四面楚歌下的大陸決心採用「舉國之力」突圍。大陸將在10月提出的「十四五（第14個五年）規劃」中，於相關技術領域投注約人民幣(下同)10兆元，力挺發展第三代半導體產業，對此項任務賦予當年製造原子彈同等的高度優先性。

【2】外資大回補 搶進低價股

美股創高，外資3日搶認錯回補，單日買超台股108.51億元，創今年7月22日來新高，買超標的鎖定低價股友達、群創、長榮等，並大舉減碼元大台灣50反1、富邦VIX。台股分析師認為，5G智慧機上市、聯準會貨幣寬鬆政策、防疫新生活帶來NB採購潮都將拉抬台股過衝萬三。

【3】集團作帳行情開跑 領漲台股

季底投信作帳行情蠢動，集團股作帳配合外資回頭買超百億元，順勢接棒展開，3日由華新麗華、友達、台塑及長榮等四大集團股開跑，各集團齊下的彩晶、友達、南亞科及長榮等14檔個股，整體股價表現強勢，法人買盤挺進，集團股適時表態，順利推升台股重返月線之上。

【4】拜登推綠能 15檔概念股飆升

美國民主黨總統候選人拜登力推綠能，美國太陽能相關ETF創九年新高，相較傳統能源股艾克森美孚被剔除道瓊成分股，新能源與綠電維持成長趨勢，包括茂迪（6244）、元晶（6443）等15檔台系節能概念股股價飆升。

【5】房市928檔 迎最狂推案潮

儘管台海情勢緊張，但建商對房市依舊信心滿滿，已經準備梭哈下去。住展雜誌最新調查顯示，今年房市928檔期，北台灣都會區推案量上看2,435.6億元，將湧現史上最狂推案潮。

(中時新聞網)